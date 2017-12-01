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Что ждет украинцев с 1 декабря: новый безвиз, больше денег и «приказные» алименты
С 1 декабря в Украине вступают в силу новые правила судебного процесса, безвиз с АОЭ, увеличивается размер алиментов, расширяется использование электронной подписи, а губернаторов будет теперь назначать сам Президент
Вступает в силу судебная реформа. В Украине начинают действовать новые правила судебного процесса. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты». Нормы закона расширяют методы судебной защиты, обеспечивают открытость и прозрачность судебного процесса, разумные сроки рассмотрения дел в суде. Законом также предусмотрено внедрение системы «электронного суда».
Безвизовый режим между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами. В декабре вступит в силу нота об отмене виз для украинцев, которые планируют посетить ОАЭ. С 1 декабря украинцы смогут свободно путешествовать еще в одну страну.
Погибших во время Революции Достоинства приравняли к участникам боевых действий. Приняты меры по усилению социальной защиты участников антитеррористической операции, участников Революции Достоинства и членов семей погибших при этих событиях. Президент подписал закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Документ также заменяет в официальном использовании термин «Великая Отечественная война» на «Вторая мировая война».
Повысится прожиточный минимум. С 1 декабря, согласно бюджету на 2017 год, повышается прожиточный минимум: для детей возрастом до 6 лет – до 1492 грн, для детей в возрасте от 6 до 18 лет – до 1860 грн, для трудоспособных лиц – до 1762 грн, для лиц, утративших работоспособность, – до 1373 грн. Соответственно, увеличатся и социальные выплаты, привязанные к размеру прожиточного минимума. Например, выплаты одиноким матерям, помощь малообеспеченным семьям, помощь на погребение.
Увеличатся пенсии по инвалидности. Также с 1 декабря увеличатся выплаты украинцам с инвалидностью и лицам, которые осуществляют уход за инвалидами. Всего пересчитают 10 видов выплат по инвалидности, которые привязаны к прожиточному минимуму.
Вырастут цены на газ. С 1 декабря Нафтогаз будет продавать газ для промышленности по цене минимум 9019,2 грн, это на 2,4% больше, чем ноябрьская цена за газ. Для украинцев это означает очередное поднятие цен на продукты.
У Генпрокуратуры отобрали часть прав. Теперь расследованиями против чиновников и антикоррупционеров будет заниматься отдельное ведомство. Исключительно следователи Государственного бюро расследований имеют право расследовать преступления, совершенные бывшими президентами; высшими государственными чиновниками; членами Центральной избирательной комиссии; депутатами Верховной Рады; руководством ГПУ; председателем Национального банка; судьями и правоохранителями.
Школы обязаны публиковать полную финансовую отчетность. Согласно новому закону об образовании, который вступил в силу, руководство школ должно отчитываться не только относительно полученных государственных средств, но и о получения благотворительных взносов родителей. В декабре запланировано проведение мониторинга, как выполняется эта часть закона.
Новый порядок взыскания алиментов и увеличение их размера. Вступил в силу новый порядок взыскания алиментов: теперь это не исковое производство о взыскании, решения по которому можно было ждать до полугода, а приказное. Суд в трехдневный срок с момента принятия выдает судебный приказ без судебного заседания и вызова взыскателя и должника для заслушивания его объяснений по существу заявленных требований.
Минимальный размер алиментов на одного ребенка увеличен с 30 до 50% прожиточного минимума. Для расчета размера алиментов учитывается теперь не только официальная зарплата родителя, с кого взыскиваются алименты, но и наличие движимого и недвижимого имущества, денежных средств, расходы плательщика алиментов.
ГФС будет работать через «электронный кабинет». С 1 декабра на сайте Государственной фискальной службы Украины будут обнародованы договоры о признании электронных документов. Сама система «Электронный кабинет» заработает с 1 января 2018 года.
Использование электронной цифровой подписи. Президент Петр Порошенко подписал Закон «Об электронных доверительных услугах». Запускается реформирование национальной нормативной базы в сфере электронной цифровой подписи. Вводятся такие механизмы, как электронная идентификация, электронная подпись, электронная печать, электронная отметка времени, регистрируемая электронная доставка, интероперабельность.
Закон облегчает трансграничное использование онлайн-услуг, создает условия для безопасной электронной идентификации и аутентификации, а также взаимного признания ключевых компонентов трансграничных цифровых услуг, таких как электронная идентификация, электронные подписи, электронные документы и услуги, определяет основные принципы государственного регулирования в сферах электронных доверительных услуг электронной идентификации.
Госслужащие могут быть членами политпартий. Верховная Рада приняла законопроект №7126 «О внесении изменений в некоторые законы Украины об отдельных вопросах прохождения государственной службы», и он уже подписан Президентом. Законом предусмотренно выведение из-под действия закона о госслужбе руководителей местных госадминистраций, их первых заместителей и заместителей. Они снова могут быть членами политпартий, могут вновь объединять законодательную и исполнительную власть. Главам местных госадминистраций теперь разрешается заниматься политической деятельностью.
Президент будет сам назначать губернаторов. Этот же законопроект отменяет конкурсный отборпредседателей местных государственных администраций и руководителей центральных органов исполнительной власти. Их будет назначать сам Президент без конкурса.
Кроме того, руководители центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав правительства, и их заместители теперь назначаются и увольняются с должности Кабинетом министров.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, ОАЭ, алименты, безвизовый режим
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