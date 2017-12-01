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Германия и США достигли консенсуса по миротворцам на Донбассе – МИД ФРГ
Зигмар Габриэль указал на одну проблему, решение которой также зависит и от РФ
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль во время визита в Вашингтон обсудил с госсекретарем США Рэксом Тиллерсоном размещение миротворцев ООН на Донбассе и разногласия в этом вопросе с Россией. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Гибриэль считает, что миротворческой миссии нужен "надежный мандат" в Украине, так как это позволит гарантировать выполнение прекращения огня и отведения тяжелого вооружения в зоне боевых действий.
Немецкий дипломат отметил, что ему с Тиллерсоном удалось достигнуть консенсуса по размещению "голубых касок" на востоке Украины.
Однако он указал на существование значительных разногласий с Россией в вопрсое формирования миротворческой миссии ООН.
Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель, говоря о миротворцах на Донбассе, заявила, что миссия ООН должна иметь полный доступ ко всей оккупированной территории. Также она объяснила, как относится к идее Путина по миротворцам.
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер очертил примерные сроки, как долго после ввода на Донбасс миротворцы пробудут в Украине. Американский дипломат также назвал три главные составляющие по развертыванию миссии ООН.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: США, Донбасс, Германия, миротворцы
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