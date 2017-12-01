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Казарин: Крым сам не вернется в Украину, его надо возвращать
Журналист «Крым.Реалии» и публицист Павел Казарин, в рамках участия на форуме безопасности во Львове, заявил, что Россия начала войну против Украины, аннексировав Крым, поэтому она завершится лишь после того, как состоится возвращение полуострова под контроль Киева, передает replyua.net.
Казарин подчеркнул, что если у документа есть лобби, он очень быстро продвигается. «Мне известно очень много лоббистов относительно вопросов Донбасса, но крайне мало – по Крыму. Очень важны две детали. Что, по нашему мнению, является возвращением суверенитета? Хочу напомнить, что война началась в ночь с 26 на 27 февраля 2014 года, когда Россия осуществила захват Крыма», – сказал он.
По мнению публициста, России намного проще уйти из Донбасса в обмен на снятие санкций, чем с Крыма в связи с тем, что полуостров играет очень важную роль для Путина, так как это демонстрирует его силу.
«Когда стоит ожидать возвращения Крыма? Как известно, его аннексировали, в связи с чем он не вернется – его надо возвращать. Как Литва стала независимой? Уничтожила СССР. Для того, чтобы вернуть Крым, необходимо уничтожить всю существующую сейчас инфраструктуру», - пояснил Казарин.
Теги: Украина, Донбасс, Крым
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