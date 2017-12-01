Главная / Новости / Украина / Конфуз BBC: видеоанонс одной из рубрик компании вышел с изображением Крыма в составе РФ
Последние новости раздела
- У Миграционной службы есть приятный сюрприз для украинцев22:07
- Жителей 20 сел около Мариуполя обеспечит теплом Ватикан21:38
- Казарин: Крым сам не вернется в Украину, его надо возвращать21:20
- В Широкино боевики гонят собак на мины (ВИДЕО)20:47
- Новый церковный закон: православным запретили венчаться с тем, кого они видят каждый день20:15
- В Одессе раскрыли масштабную аферу полицейских19:57
- Донбасс и переселенцы: почему "потерялись" 1,6 млн граждан19:40
- Скандал со “Сватами” продолжается: на уровне 25-го кадра нас зомбировали Путиным и СССР19:24
- Новые главари «ЛНР» кинули Захарченко, - эксперт19:02
- Прощай, Ланос! В Украине останавливают производство популярной модели18:48
Конфуз BBC: видеоанонс одной из рубрик компании вышел с изображением Крыма в составе РФ
01.12.2017 16:15
Компания ВВС в рубрике BBC-спорт опубликовала видеоанонс городов чемпионата мира по футболу 2018 года, в котором аннексирован Крым был изображен как часть России, вскоре видео было удалено, передает УНН со ссылкой на Twitter представителя Службы внешних действий ЕС Адама Казновски, который комментировал событие.
"Крым был незаконно аннексирован, является частью Украины согласно международному праву и должен быть обозначен соответствующим образом", - написал он в ответ BBC-Sport.
В свою очередь отреагировала и посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.
"Подозреваю, что это невинная ошибка, которую, я уверена, BBC исправит. Крым - это Украина", - написала Гоф.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, ВВС
Читайте также:
- Кремль должен вернуть Украине Крым и уйти из оккупированного Донбасса без всяких условий
- Путин прилетел в Крым и примет участие в параде Дня Победы
- ОБСЕ приняла важное решение по оккупации Крыма Россией
- В связи с украинскими учениями на границе с Крымом, РФ приведет в боевую готовность ПВО
- Украина направила России ноту протеста из-за пребывания министра обороны РФ в Крыму
- Трамп объяснил свою позицию по Крыму и заявил, что возврат полуострова Украине может стать началом Третьей мировой
- Жителей 20 сел около Мариуполя обеспечит теплом Ватикан21:38
- В Широкино боевики гонят собак на мины (ВИДЕО)20:47
- Донбасс и переселенцы: почему "потерялись" 1,6 млн граждан19:40
- Новые главари «ЛНР» кинули Захарченко, - эксперт19:02
- Грымчак: Весной 2018 года Россия уйдет с Донбасса (Видео)17:40
- “ЛНР” и “ДНР” не объединятся, даже если захочет Москва: стало известно, кто помешает слиянию “республик”15:54
- В штабе АТО сделали важное заявление по продвижению ВСУ15:38
- «Переворот» в «ЛНР»: довольны все - Тымчук14:03
- Жебривский в Мариуполе: разминирование Донетчины иностранцы оценивают в миллиард долларов 12:00
- Нищета и безысходность: что гонит переселенцев обратно в пекло09:00
- Астрологический прогноз на 2-8 декабря22:37
- Украинцам посоветовали, как сберечь здоровье при резком потеплении зимой22:25
- У Миграционной службы есть приятный сюрприз для украинцев22:07
- Как сбить температуру без таблеток: безвредные способы21:49
- Жителей 20 сел около Мариуполя обеспечит теплом Ватикан21:38
- Казарин: Крым сам не вернется в Украину, его надо возвращать21:20
- Маслякова уволили из КВН из-за подозрений о денежных махинациях21:02
- В Широкино боевики гонят собак на мины (ВИДЕО)20:47
- Экс-советник Трампа признался во лжи ФБР20:30
- Новый церковный закон: православным запретили венчаться с тем, кого они видят каждый день20:15
- Украинцам посоветовали, как сберечь здоровье при резком потеплении зимой22:25
- Как сбить температуру без таблеток: безвредные способы21:49
- От какого алкоголя человек становится агрессивным?18:15
- Как зависимость от интернета и смартфонов влияет на химический состав мозга14:47
- Кошка или собака? Зоологи узнали, кто умнее09:15
- Дельфины оказались изобретателями наркотиков08:33
- Кидаємо курити: народні рецепти08:15
- Три лучших новогодних ритуала, чтобы привлечь удачу в свою жизнь07:30
- Варёная свёкла - волшебная еда21:49
- Ушные палочки вредны21:21
- Новые штрафы для украинцев: “попасть на деньги” можно в собственном дворе
- Зеленский удивил видеозаявлением по запрету «Сватов»: «Мы отказываемся»
- Важно! Переселенцы могут остаться без выплат
- В Украине озвучили печальный прогноз по будущему Донбасса и окончанию войны
- Переселенцы и жители ОРДЛО ведут пенсионные битвы
- Омелян: строительство керченского моста нужно срочно остановить
- ВАЖНО! Украинских водителей ждет неприятный сюрприз
- “Мы не виноваты, что войны на Донбассе "не получилось"!” – российский наемник “ДНР” возмущен заявлением Стрелкова
- Новые главари «ЛНР» кинули Захарченко, - эксперт
- Что ждет украинцев с 1 декабря: новый безвиз, больше денег и «приказные» алименты