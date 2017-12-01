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Минобороны заявило, что Россия на Донбассе проводит испытания новейших образцов вооружения и военной техники
Россия испытывает на Донбассе новейшие образцы вооружения и военной техники.
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, об этом сообщил первый заместитель главы ведомства Иван Руснак во время встречи с послом Объединенных Арабских Эмиратов в Украине Й.В. Салем Ахмед Аль-Каабе, передает УНИАН.
Кроме того, сообщается, что на встрече также присутствовали представители структурных подразделений Министерства обороны Украины и представители Государственного концерна «Укроборонпром».
Стороны обсудили приоритетные вопросы и перспективы сотрудничества между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами в сфере оборонной промышленности.
В начале встречи Руснак поздравил посла с Национальным днем Объединенных Арабских Эмиратов, который вскоре будет праздновать эта страна, а также проинформировал иностранных гостей о событиях, которые происходят на востоке страны.
«Украина оказалась в сложной ситуации в связи с российской агрессией. В частности, Россия испытывает на востоке нашей страны новейшие образцы вооружения и военной техники. В таких условиях мы должны достичь значительных успехов в оснащении своей армии», - подчеркнул Руснак.
В свою очередь, Чрезвычайный и Полномочный Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Украине Й.В. Салем Ахмед Аль-Каабе поблагодарил за сотрудничество и выразил заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, испытания
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