Минобороны заявило, что Россия на Донбассе проводит испытания новейших образцов вооружения и военной техники

01.12.2017 16:47

Россия испытывает на Донбассе новейшие образцы вооружения и военной техники.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, об этом сообщил первый заместитель главы ведомства Иван Руснак во время встречи с послом Объединенных Арабских Эмиратов в Украине Й.В. Салем Ахмед Аль-Каабе, передает УНИАН.

Кроме того, сообщается, что на встрече также присутствовали представители структурных подразделений Министерства обороны Украины и представители Государственного концерна «Укроборонпром».

Стороны обсудили приоритетные вопросы и перспективы сотрудничества между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами в сфере оборонной промышленности.

В начале встречи Руснак поздравил посла с Национальным днем Объединенных Арабских Эмиратов, который вскоре будет праздновать эта страна, а также проинформировал иностранных гостей о событиях, которые происходят на востоке страны.

«Украина оказалась в сложной ситуации в связи с российской агрессией. В частности, Россия испытывает на востоке нашей страны новейшие образцы вооружения и военной техники. В таких условиях мы должны достичь значительных успехов в оснащении своей армии», - подчеркнул Руснак.

В свою очередь, Чрезвычайный и Полномочный Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Украине Й.В. Салем Ахмед Аль-Каабе поблагодарил за сотрудничество и выразил заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений.

Источник: https://from-ua.com