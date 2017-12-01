Навіщо Філарет написав листа Кирилу: розкрито справжню причину

01.12.2017 13:47

Стало відомо, з яких причин патріарх УПЦ КП Філарета написав скандальний лист главі РПЦ Кирилу

Як відомо, текст листа був озвучений вчора, 30 листопада на Архієрейському Соборі. Повідомляється, що в тексті листа Філарет закликав «помилувати його» і подолати український церковний розкол.

Пізніше стало відомо, що слово помилування не було вжито в отриманому листі. У ньому містилося прохання про скасування “всіх рішень, в тому числі про погрози і відлучення заради досягнення Богом заповіданого миру між єдиновірними православними християнами і примирення між народами”.

Як вдалося з’ясувати, лист принесли три людини, пов’язані з УПЦ КП. Спочатку він не був прийнятий канцелярією, так як містив підпис: «Патріарх Київський і Всієї України Філарет». Але після того як приставка була прибрана, документ зареєстрували і заслухали позачергово.

На даний час, Вселенський патріархат визнає лише одну канонічну церкву в Україні – УПЦ МП. УПЦ КП в свій час було відмовлено в наданні статусу канонічної.

На даний момент вона вважається альтернативним православ’ям, але при цьому її прихожанами є більшість представників нинішньої української влади. Відзначимо, що Патріарх Філарет був у перших рядах тих, хто брав участь в розколі Української православної церкви.

Протягом довгих років, екс-президенти України і відомі політики намагалися домогтися визнання УПЦ КП канонічною церквою, проте їм цього не вдалося.

Тому, лист, який відправив Філарет, може свідчити про те, що глави КП і МП вирішили подолати розкол. Експерти бачать три основних причини, через які глава УПЦ КП зважився на цей лист.

Згідно з першою, у зв’язку з тим, що Філарет вже знаходиться в поважному віці – 73 роки, він міг дійсно покаятися.

Друга версія говорить, що лист є провокацією в сторону УПЦ МП. Його мета – спровокувати Патріарха Кирила на грубу відповідь. Після чого використовувати це як аргумент для Константинополя.

Третьою і основною версією вважається варіант, в якому Філарет попросив главу РПЦ сприяти об’єднанню Церкви, щоб «підім’яти» Московський Патріархат, а потім знову їхати до Його Божественної Всесвятості з повторним проханням визнати УПЦ КП канонічною церквою.

Як вже повідомляла Politeka, у мережі опублікували повний текст листа УПЦ КП Філарета до Архієрейського собору РПЦ.

Нагадаємо, днями в УПЦ МП офіційно підтвердили отримання широкої автономії від РПЦ. Українській церкви надали незалежність і самостійність в її управлінні відповідно до Ухвали Архієрейського Собору РПЦ 1990 року «Про Українську православну церков».

Джерело: https://politeka.net з посиланням на Vesti