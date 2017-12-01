- У Миграционной службы есть приятный сюрприз для украинцев22:07
- Жителей 20 сел около Мариуполя обеспечит теплом Ватикан21:38
- Казарин: Крым сам не вернется в Украину, его надо возвращать21:20
- В Широкино боевики гонят собак на мины (ВИДЕО)20:47
- Новый церковный закон: православным запретили венчаться с тем, кого они видят каждый день20:15
- В Одессе раскрыли масштабную аферу полицейских19:57
- Донбасс и переселенцы: почему "потерялись" 1,6 млн граждан19:40
- Скандал со “Сватами” продолжается: на уровне 25-го кадра нас зомбировали Путиным и СССР19:24
- Новые главари «ЛНР» кинули Захарченко, - эксперт19:02
- Прощай, Ланос! В Украине останавливают производство популярной модели18:48
Навіщо Філарет написав листа Кирилу: розкрито справжню причину
Стало відомо, з яких причин патріарх УПЦ КП Філарета написав скандальний лист главі РПЦ Кирилу
Як відомо, текст листа був озвучений вчора, 30 листопада на Архієрейському Соборі. Повідомляється, що в тексті листа Філарет закликав «помилувати його» і подолати український церковний розкол.
Пізніше стало відомо, що слово помилування не було вжито в отриманому листі. У ньому містилося прохання про скасування “всіх рішень, в тому числі про погрози і відлучення заради досягнення Богом заповіданого миру між єдиновірними православними християнами і примирення між народами”.
Як вдалося з’ясувати, лист принесли три людини, пов’язані з УПЦ КП. Спочатку він не був прийнятий канцелярією, так як містив підпис: «Патріарх Київський і Всієї України Філарет». Але після того як приставка була прибрана, документ зареєстрували і заслухали позачергово.
На даний час, Вселенський патріархат визнає лише одну канонічну церкву в Україні – УПЦ МП. УПЦ КП в свій час було відмовлено в наданні статусу канонічної.
На даний момент вона вважається альтернативним православ’ям, але при цьому її прихожанами є більшість представників нинішньої української влади. Відзначимо, що Патріарх Філарет був у перших рядах тих, хто брав участь в розколі Української православної церкви.
Протягом довгих років, екс-президенти України і відомі політики намагалися домогтися визнання УПЦ КП канонічною церквою, проте їм цього не вдалося.
Тому, лист, який відправив Філарет, може свідчити про те, що глави КП і МП вирішили подолати розкол. Експерти бачать три основних причини, через які глава УПЦ КП зважився на цей лист.
Згідно з першою, у зв’язку з тим, що Філарет вже знаходиться в поважному віці – 73 роки, він міг дійсно покаятися.
Друга версія говорить, що лист є провокацією в сторону УПЦ МП. Його мета – спровокувати Патріарха Кирила на грубу відповідь. Після чого використовувати це як аргумент для Константинополя.
Третьою і основною версією вважається варіант, в якому Філарет попросив главу РПЦ сприяти об’єднанню Церкви, щоб «підім’яти» Московський Патріархат, а потім знову їхати до Його Божественної Всесвятості з повторним проханням визнати УПЦ КП канонічною церквою.
Як вже повідомляла Politeka, у мережі опублікували повний текст листа УПЦ КП Філарета до Архієрейського собору РПЦ.
Нагадаємо, днями в УПЦ МП офіційно підтвердили отримання широкої автономії від РПЦ. Українській церкви надали незалежність і самостійність в її управлінні відповідно до Ухвали Архієрейського Собору РПЦ 1990 року «Про Українську православну церков».
Джерело: https://politeka.net з посиланням на Vesti
Теги: Донбасс, церковь, письмо, Филарет, Кирилл
- Антикризис: школьники обеспечили себя едой и работой
- Патриарх Филарет: Путин думал захватить Одессу и Харьков, но не учел одной вещи
- Роман Доник: Я боюсь, что после ряда провокаций, после спровоцированного начала бойни, под видом сохранения порядка будет проведен государственный переворот
- "На вільній від російських чобіт землі, про вас не забули і добре знають, що ви - українці і вас – тисячі" - ненаписаний лист президента до мешканців окупованого Донбасу
- Дмитрий Медведев стал диаконом
- Ничего святого: боевики захватили церковь в Шахтерске
- Жителей 20 сел около Мариуполя обеспечит теплом Ватикан21:38
- В Широкино боевики гонят собак на мины (ВИДЕО)20:47
- Донбасс и переселенцы: почему "потерялись" 1,6 млн граждан19:40
- Новые главари «ЛНР» кинули Захарченко, - эксперт19:02
- Грымчак: Весной 2018 года Россия уйдет с Донбасса (Видео)17:40
- “ЛНР” и “ДНР” не объединятся, даже если захочет Москва: стало известно, кто помешает слиянию “республик”15:54
- В штабе АТО сделали важное заявление по продвижению ВСУ15:38
- «Переворот» в «ЛНР»: довольны все - Тымчук14:03
- Жебривский в Мариуполе: разминирование Донетчины иностранцы оценивают в миллиард долларов 12:00
- Нищета и безысходность: что гонит переселенцев обратно в пекло09:00
- Астрологический прогноз на 2-8 декабря22:37
- Украинцам посоветовали, как сберечь здоровье при резком потеплении зимой22:25
- У Миграционной службы есть приятный сюрприз для украинцев22:07
- Как сбить температуру без таблеток: безвредные способы21:49
- Жителей 20 сел около Мариуполя обеспечит теплом Ватикан21:38
- Казарин: Крым сам не вернется в Украину, его надо возвращать21:20
- Маслякова уволили из КВН из-за подозрений о денежных махинациях21:02
- В Широкино боевики гонят собак на мины (ВИДЕО)20:47
- Экс-советник Трампа признался во лжи ФБР20:30
- Новый церковный закон: православным запретили венчаться с тем, кого они видят каждый день20:15
- Украинцам посоветовали, как сберечь здоровье при резком потеплении зимой22:25
- Как сбить температуру без таблеток: безвредные способы21:49
- От какого алкоголя человек становится агрессивным?18:15
- Как зависимость от интернета и смартфонов влияет на химический состав мозга14:47
- Кошка или собака? Зоологи узнали, кто умнее09:15
- Дельфины оказались изобретателями наркотиков08:33
- Кидаємо курити: народні рецепти08:15
- Три лучших новогодних ритуала, чтобы привлечь удачу в свою жизнь07:30
- Варёная свёкла - волшебная еда21:49
- Ушные палочки вредны21:21
- Новые штрафы для украинцев: “попасть на деньги” можно в собственном дворе
- Зеленский удивил видеозаявлением по запрету «Сватов»: «Мы отказываемся»
- Важно! Переселенцы могут остаться без выплат
- В Украине озвучили печальный прогноз по будущему Донбасса и окончанию войны
- Переселенцы и жители ОРДЛО ведут пенсионные битвы
- Омелян: строительство керченского моста нужно срочно остановить
- ВАЖНО! Украинских водителей ждет неприятный сюрприз
- “Мы не виноваты, что войны на Донбассе "не получилось"!” – российский наемник “ДНР” возмущен заявлением Стрелкова
- Новые главари «ЛНР» кинули Захарченко, - эксперт
- Что ждет украинцев с 1 декабря: новый безвиз, больше денег и «приказные» алименты