Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Новые штрафы для украинцев: “попасть на деньги” можно в собственном дворе

01.12.2017 07:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Новые штрафы для украинцев: “попасть на деньги” можно в собственном дворе

С 1 января 2018 года, согласно закону «об отходах», украинцы должны сортировать мусор — «хоронить» государство будет только остаток.

По словам экспертов, на данный момент мусор сортируют не больше 5% украинцев, потому что не понимают, как это делать и зачем это нужно.

Раздельный сбор отходов внедряется в более чем 750 населенных пунктах.

Одесские активисты заявляют, что город к этому совсем не готов.

В пресс-службе городского совета отмечают, что у них есть еще целый месяц. А как именно будет выполняться норма – решает руководство на местах.

Государство предлагает европейский принцип «загрязнитель платит».

За несортированный мусор штрафовать будут и чиновников, и простых украинцев, которые не будут соблюдать закон.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, закон, штраф
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх