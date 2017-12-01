Новые штрафы для украинцев: “попасть на деньги” можно в собственном дворе

01.12.2017 07:15

С 1 января 2018 года, согласно закону «об отходах», украинцы должны сортировать мусор — «хоронить» государство будет только остаток.

По словам экспертов, на данный момент мусор сортируют не больше 5% украинцев, потому что не понимают, как это делать и зачем это нужно.

Раздельный сбор отходов внедряется в более чем 750 населенных пунктах.

Одесские активисты заявляют, что город к этому совсем не готов.

В пресс-службе городского совета отмечают, что у них есть еще целый месяц. А как именно будет выполняться норма – решает руководство на местах.

Государство предлагает европейский принцип «загрязнитель платит».

За несортированный мусор штрафовать будут и чиновников, и простых украинцев, которые не будут соблюдать закон.

Источник: https://from-ua.com