Новый церковный закон: православным запретили венчаться с тем, кого они видят каждый день

01.12.2017 20:15

Православным христианам запрещено иметь церковный брак с членами еретических и раскольнических группировок и враждебных церквей.

Этот запрет утвержден в документе “О канонических аспектах церковного брака”, который приняли на Архиерейском соборе РПЦ.

Это первый в современной церковной практике документ, который дает перечень указаний относительно заключения и прекращения брака.

В нем также говорится, что брак пары, которая обвенчалась, можно разорвать в случае прелюбодеяния одного из супругов.

“Признание церковного брака потерявшим каноническую силу также возможно при наличии обстоятельств, влияющих на брачный союз столь же разрушительным образом, как и прелюбодеяние, или которые могут быть уподоблены смерти одного из супругов”, – говорится в тексте документа.

Ранее сообщалось, что в РПЦ занимались тем, что браков сейчас заключается гораздо больше, чем освящается в церкви, поэтому решили четко прописать допустимые условия бракосочетаний.

Источник: https://ukrainianwall.com