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Скандал со “Сватами” продолжается: на уровне 25-го кадра нас зомбировали Путиным и СССР
После того, как в Украине разгорелся скандал из-за запрета сериала “Сваты”, радикально настроенные пользователи начали постить кадры из сериала, которые доказывают, то что сериал не совсем украинский.
То георгиевскую ленточку на декорациях заметят, то российские флажки на видных местах окажутся, а то и вовсе виды Киева выдаются за российские пейзажи.
Нельзя не отметить и бюсты советских вождей, и форму российской полиции и блайзеры с надписью “Россия”.
Ранее лидер студии “Квартал 95” Владимир Зеленский заявлял, что “Сваты” это украинский сериал, который сделан им самим и его командой, за работу которой ему не стыдно, ведь их смотрят миллионы.
Напомним, что под запрет “Сваты” попали из-за российского актера Федора Добронравова, которого внесли в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.
В связи с этим госрегистрацию и прокатные удостоверения всех сезонов сериала “Сваты”, где снимался российский актер, аннулировали.
В ответ на такое решение Владимир Зеленский заявил, что “Квартал 95” прекращает работу над сериалом.
Позднее советник главы МВД Иван Варченко прокомментировал отмену государственной регистрации Госкино для сериала “Сваты”.
“Я не вижу угрозы в сериале “Сваты” для украинской национальной безопасности и считаю, что это национальный продукт, созданный студией “Квартал-95″, и в своей идее, и в своей идеологии он не является антиукраинским”, – уверен Варченко.
По его мнению, данный кинопродукт является крайне положительным для людей, которые живут в Украине.
“Относительно языка можно дискутировать, относительно Украины также можно говорить, есть там реклама или нет, но там есть человеческие вещи, которые рекламируются, положительные, психологические”, – пояснил он свою позицию.
Источник: https://ukrainianwall.com
Теги: Донбасс, скандал, Сваты, сериал
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