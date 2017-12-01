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Стало известна угроза, которую несет «Северный поток-2»
Реализация проекта “Северный поток-2” повысит уязвимость Европы перед перебоями поставок российского газа и позволит РФ прекратить транзит газа через Украину. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науерт, передает РИА “Новости”.
“Строительство Северного потока-2 позволит сконцентрировать около 75% всего объема российского импорта газа в Европу в одном направлении. Это может повысить уязвимость Европы перед перебоями в поставках российского газа”, — сказала Х.Науерт.
Кроме того, по ее словам, реализация “Северного потока-2” и “Турецкого потока” позволит РФ прекратить транзит газа через Украину.
Как сообщалось ранее, Дания приняла закон, который позволит заблокировать строительство “Северного потока-2” .
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, газ, угроза, Северный поток
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