В Китае открыли новое гигантское нефтяное месторождение

01.12.2017 18:30

Нефтегазовая компания PetroChina нашла на северо-западе Китая гигантское нефтяное месторождение. Об этом сообщает Xinhua.

Запасы обнаруженного месторождения составляют 1,24 миллиарда тонн нефти, из них 520 миллионов тонн являются доказанными.

Специалисты уверены, что в этом районе есть естественные условия для открытия еще около одного миллиарда тонн запасов нефти.

Источник: https://donpress.com