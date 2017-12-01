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В Украине планируют провести сразу два референдума
В не столь отдаленной перспективе в Украине будут проведены сразу два референдума, на которых гражданам предстоит определиться о вступлении страны в Европейский Союз и НАТО. Как передает replyua.net, такое заявление сегодня озвучил президент Украины Петр Порошенко, выступая перед участниками торжественного заседания в честь Дня прокуратуры.
«Не стоит даже сомневаться в том, что в обозримом будущем в Украине пройдут референдумы и о вступлении в НАТО, и о членстве в Европейском Союзе. И результаты голосований будут столь же убедительно-положительными, как уже вписан в анналы истории референдум о Независимости», - процитировал слова главы государства его пресс-секретарь Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.
Примечательно, что в свое время вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенкопояснила, почему референдум о вступлении в НАТО не провели три года назад. Политик считает, что это стало бы не просто фальстартом, а самой настоящей катастрофой, из-за которой путь Киеву в Альянс был бы навсегда перекрыт. Кроме того, по словам Геращенко, о желании видеть Украину членом НАТО в 2014 году заявляли всего 50% респондентов.
Теги: политика, Украина, Донбасс, референдум
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