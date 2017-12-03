В США пообещали крепить оборону Украины

03.12.2017 18:43

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, выступая в президентской библиотеке Рональда Рейгана, заявил, что Штаты продолжат укреплять обороноспособность Украины.



"Мы продолжим укреплять оборонительные возможности Украины. Все знают о том, что это основывается на предоставлении нелетальной помощи, - отметил Макмастер, подчеркнув, что Украина достигла определенных успехов в проведении реформ. - Украинцы очень толковые. Украинцы прилагают усилия для осуществления важной правительственной реформы, а также военной реформы. И я думаю, пророссийским (сепаратистам) и России будет чрезвычайно сложно достичь значительных успехов в расширении территории, которую они контролируют после вторжения в Украину".



Напомним, что Сенат США одобрил проект закона "Бюджет США на 2018 на нужды национальной обороны", содержащий разрешение на выделение 350 млн долл. для предоставления военной помощи Украине.