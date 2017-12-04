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Генерал США: Новое вторжение РФ в Украину возможно предотвратить

04.12.2017 11:18
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Генерал США: Новое вторжение РФ в Украину возможно предотвратить

Командующий силами США в Европе Бен Ходжес считает, что единственный путь, чтобы предотвратить новое вторжение РФ в Украину - это продемонстрировать свою готовность к такому сценарию, чтобы все осознали, что Украина способна к сопротивлению.

Об этом Ходжес заявил во время Львовского форума по безопасности, передает Европейская правда.

"Не думаю, что можно говорить о высокой вероятности такого сценария", - заявил он, отвечая на вопрос, сохраняется ли по сей день опасность полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"А путь, который делает это менее реальным, однозначен: вы должны демонстрировать свою готовность к такому сценарию. Все должны осознавать, что Украина способна к сопротивлению, что вы можете также вести разведку.

Собственно, в этом и заключается стратегия сдерживания, которую исповедует НАТО: иметь способность и демонстрировать ее. У меня есть уверенность, что украинское руководство и структуры безопасности разделяют этот подход ", - сказал он.

"Хотя, конечно, я хочу подчеркнуть, что Россия также должна нести ответственность за снижение температуры", - добавил командующий силами США в Европе.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Россия, США, Донбасс
 
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