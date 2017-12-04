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Минималка в 4100: когда украинцам ждать изменений

04.12.2017 14:23
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Минималка в 4100: когда украинцам ждать изменений

Украинцев в 2018-м году ждет повышение минимальной заработной платы почти на тысячу гривен

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на втором всеукраинском форуме объединенных общин.

«По итогам улучшения инвестиционнного климата и поступлений в бюджет мы сможем проанализировать по итогам полугодия либо трех кварталов и принять повышение минимальной заработной платы до 4100 гривен», — отметил он.

Порошенко также уточнил, что уже сделал соответствующее обращение к правительству.

Напомним, по мнению народного депутата Сергея Каплина, в Украине необходимо поднять уровень минимальной заработной платы для людей, работающих на предприятиях с большой торговой сетью или же в сельском хозяйстве. Политик уверен, что сделать это можно уже сегодня.

Как писала Politeka, по мнению управляющего партнера «Финансового клуба» Руслана Черного,  повышение «минималки» до 3200 грн привело до резкого роста безработицы, а ее увеличение до пяти тысяч только усилит этот процесс.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на УНИАН



Теги: Донбасс, минимальная зарплата
 
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