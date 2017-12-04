Вот это деньжищи: Сколько потеряет Зеленский на запрете «Сватов»

04.12.2017 11:40

Студия «Квартал 95» за одну серию сериала «Сваты» получала от 100 до 200 тысяч долларов. Ведь сериал покупали не только украинские телеканалы.



На этой неделе Госкино приняло решение об отмене регистрации и признании недействительными прокатных удостоверений сериала «Сваты». На территории Украины запрещено транслировать все 6 сезонов.



Решение о запрете было принято после того, как российский актер Ф.Добронравов, который снимался в сериале, попал в перечень актеров, которые могут представлять угрозу для национальной безопасности. Добронравов был объявлен персоной нон-грата примерно за неделю до того, как запретили сериал. В начале ноября такие же санкции применили еще к двум актерам, Л.Артемьевой и Н.Добрынину. Причина данного решения в том, что актеры приезжали в Крым и даже публично заявляли, что полуостров принадлежит РФ.



На данный момент было отснято 6 сезонов сериала, сериал «Байки Митяя», мюзикл «Новогодние сваты», телепередачу «Сваты у плиты» и мультсериал «Сватики». Сериал покупали телеканалы «Интер», «1+1», «ICTV», а также несколько российских и белорусских телеканалов. Летом начали снимать 7-ой сезон.



Представители студии «Квартал 95» назвали запрет сериала абсурдным и подчеркнули, что «Сваты» — это сериал про семейные отношения. Как было сказано в официальном заявлении студии, данные действия могут быть нужны только для того, чтобы отвлечь всех от настоящих проблем в обществе и в стране.





