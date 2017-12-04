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Участница "Топ-модель по-украински" сломала ногу во время дефиле
Самая высокая из девушек в реалити покинула проект
Судьбу Маши Шевченко на проекте ""Топ-модель по-украински" решила трагическая случайность. На первом же испытании недели девушка травмировала левую ногу. После обследования врачи поставили неутешительный диагноз – перелом пяточной кости.
"Когда в больнице сказали, что наложат гипс на пять недель, я просто разрыдалась, – вспоминает Маша. – Понимала, что при таком раскладе почти нереально продолжать участие в реалити. Мне выписали обезболивающие и подарили костыли. Выпросила, чтобы гипс сняли раньше, через три недели".
Девушка героически рвалась в бой всю неделю. Не пропустила ни единого испытания. С поломанной ногой осваивала катание на гиробордах. Даже пыталась уговорить команду разрешить ей прыгнуть с парашютом.
"Маша – боец, она очень старалась, несмотря на серьезную травму, – хвалит свою подопечную Алла Костромичева. – На некоторых испытаниях экспертам приходилось создавать для нее специальные условия, делать поблажки. Так не могло продолжаться постоянно, а без помощи она не сумела бы бороться на равных с другими участниками. Кроме того, Маша не могла не нагружать ногу и соблюдать покой, находясь на проекте. Здоровье всегда должно быть в приоритете".
Вместе с Машей под угрозой вылета оказалась Лена Феофанова. Но, по решению экспертов, домой отправили травмированную участницу.
Ранее парни и девушки проекта "Топ-модели по-украински" поделились историями и смыслом своих татуировок.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, шоу, перелом, топ-модель
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