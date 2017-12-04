- Чикаго в Белой Церкви: вооруженный налет на ювелирный магазин с убийством охранника12:30
- Украине нужна быстрая перезагрузка системы управления — Левочкин 12:18
- «Укрзализныця» будет продавать билеты в страны ЕС через интернет12:13
- Макмастер: Пришло время для жесткого разговора с Россией11:55
- Вот это деньжищи: Сколько потеряет Зеленский на запрете «Сватов»11:40
- НАБУ и ГПУ будут "мирить" в США: Чалый рассказал, кто приедет11:30
- Генерал США: Новое вторжение РФ в Украину возможно предотвратить11:18
- Строительство Керченского моста: оккупанты заявили об установленных всех опорах автодорожной части10:26
- Филарет сообщил о готовности встретиться с Кириллом09:52
- В начале недели украинцев ожидает гололед и мокрый снег09:00
«Укрзализныця» будет продавать билеты в страны ЕС через интернет
Планируется открыть продажи билетов через интернет на многие поезда, которые курсируют в страны Европейского Союза. Конкретная дата начала продажи стартовала 2 декабря. Теперь пассажиры смогут ездить в Варшаву, Вроцлав, Перемышль, Братиславу, Прагу, Кошице, Будапешт, Бухарест, Сучаву и Вену. Стоимость билетов может изменяться в зависимости от того, какой в день продажи билета будет курс евро.
Например, при курсе евро в 31,1 грн, билеты будут стоить:
- от Львова до Варшавы - 1728,25 грн.
- от Львова до Вроцлава - 1634,66 грн.
- от Киева до Варшавы - 1350,78 грн.
- от Киева до Перемышля - 489,77 грн за второй класс и 705,03 грн за первый класс.
- от Киева до Перемышля через Казатин, Винницу и Тернополь - 536,57 грн за второй класс и 767,42 грн за первый класс.
- от Киева до Братиславы - 2264,83 грн.
- от Киева до Праги - 3013,52 грн.
- от Киева до Кощице - 1456,85 грн.
- от Киева до Бухареста - 2551,52 грн.
- от Вадул-Сирет до Бухареста - 954,60 грн.
- от Вадул-Сирет до Сучавы - 174,70 грн.
- от Киева до Будапешта - 2002,79 грн.
- от Львова до Будапешта - 1400,99 грн.
- от Киева до Вены - 2505,04 грн.
Напомним, что из Константиновки в Ивано-Франковск начал курсировать новый поезд.
Теги: Донбасс, Европейский союз, билет, Интернет, Укрзализниця
- В оккупированном Луганске часть города осталась без воды и отопления12:48
- Штаб АТО: Прошедшие сутки на Донбассе отметились ухудшением ситуации, ВСУ понесли потери08:30
- Проблема века решена: украинец изобрел съедобный полиэтилен07:17
- Прифронтовая Авдеевка превратилась в Голливуд21:50
- Центры "на колесах" от МВД посетят в декабре шесть населенных пунктов Донетчины21:29
- Жебрівський мріє відкрити в Краматорську найкращий військовий ліцей в Україні21:12
- В ОРЛО из-под завала извлекли горняка20:35
- В Бахмуте переселенцев лишили газа: видеорепортаж20:27
- Губернатор Донеччини: Ми не влаштовуємо облав, як в інших областях20:11
- Властей Донетчины атаковали?19:57
- В оккупированном Луганске часть города осталась без воды и отопления12:48
- Чикаго в Белой Церкви: вооруженный налет на ювелирный магазин с убийством охранника12:30
- Украине нужна быстрая перезагрузка системы управления — Левочкин 12:18
- «Укрзализныця» будет продавать билеты в страны ЕС через интернет12:13
- Макмастер: Пришло время для жесткого разговора с Россией11:55
- Вот это деньжищи: Сколько потеряет Зеленский на запрете «Сватов»11:40
- НАБУ и ГПУ будут "мирить" в США: Чалый рассказал, кто приедет11:30
- Генерал США: Новое вторжение РФ в Украину возможно предотвратить11:18
- Названы имена первых биткоиновых миллиардеров11:00
- Смартфоны тормозят развитие речи у детей - ученые10:42
- Смартфоны тормозят развитие речи у детей - ученые10:42
- Косметологи поделились полезными советами по уходу за губами зимой09:25
- Як попередити зимові травми?08:17
- Кошки или собаки: ученые выяснили кто умнее07:46
- Украинцам посоветовали, как сберечь здоровье при резком потеплении зимой22:25
- Как сбить температуру без таблеток: безвредные способы21:49
- От какого алкоголя человек становится агрессивным?18:15
- Как зависимость от интернета и смартфонов влияет на химический состав мозга14:47
- Кошка или собака? Зоологи узнали, кто умнее09:15
- Дельфины оказались изобретателями наркотиков08:33
- Горловку заполонили "странные военные"
- Новые штрафы для украинцев: “попасть на деньги” можно в собственном дворе
- Новые главари «ЛНР» кинули Захарченко, - эксперт
- Операция "Верхнеторецкое": что случилось на самом деле
- Британцы в шоке от того, что увидели на Донбассе
- ВАЖНО! Украинских водителей ждет неприятный сюрприз
- Зеленский удивил видеозаявлением по запрету «Сватов»: «Мы отказываемся»
- Кремль придумал для ОРДЛО новый проект
- Соцсети: у Донецка – бои, был слышен сильный взрыв
- "Каратели" в Гладосово: правда от местной жительницы