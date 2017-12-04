«Укрзализныця» будет продавать билеты в страны ЕС через интернет

04.12.2017 12:13

Планируется открыть продажи билетов через интернет на многие поезда, которые курсируют в страны Европейского Союза. Конкретная дата начала продажи стартовала 2 декабря. Теперь пассажиры смогут ездить в Варшаву, Вроцлав, Перемышль, Братиславу, Прагу, Кошице, Будапешт, Бухарест, Сучаву и Вену. Стоимость билетов может изменяться в зависимости от того, какой в день продажи билета будет курс евро.



Например, при курсе евро в 31,1 грн, билеты будут стоить:



- от Львова до Варшавы - 1728,25 грн.



- от Львова до Вроцлава - 1634,66 грн.



- от Киева до Варшавы - 1350,78 грн.



- от Киева до Перемышля - 489,77 грн за второй класс и 705,03 грн за первый класс.



- от Киева до Перемышля через Казатин, Винницу и Тернополь - 536,57 грн за второй класс и 767,42 грн за первый класс.



- от Киева до Братиславы - 2264,83 грн.



- от Киева до Праги - 3013,52 грн.



- от Киева до Кощице - 1456,85 грн.



- от Киева до Бухареста - 2551,52 грн.



- от Вадул-Сирет до Бухареста - 954,60 грн.



- от Вадул-Сирет до Сучавы - 174,70 грн.



- от Киева до Будапешта - 2002,79 грн.



- от Львова до Будапешта - 1400,99 грн.



- от Киева до Вены - 2505,04 грн.

Напомним, что из Константиновки в Ивано-Франковск начал курсировать новый поезд.





