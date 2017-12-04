- Запрет «Сватов»: раскрыты подводные камни закона13:00
- Чикаго в Белой Церкви: вооруженный налет на ювелирный магазин с убийством охранника12:30
- Украине нужна быстрая перезагрузка системы управления — Левочкин 12:18
- «Укрзализныця» будет продавать билеты в страны ЕС через интернет12:13
- Макмастер: Пришло время для жесткого разговора с Россией11:55
- Вот это деньжищи: Сколько потеряет Зеленский на запрете «Сватов»11:40
- НАБУ и ГПУ будут "мирить" в США: Чалый рассказал, кто приедет11:30
- Генерал США: Новое вторжение РФ в Украину возможно предотвратить11:18
- Строительство Керченского моста: оккупанты заявили об установленных всех опорах автодорожной части10:26
- Филарет сообщил о готовности встретиться с Кириллом09:52
Запрет «Сватов»: раскрыты подводные камни закона
Госкино не имело возможности оставить в прокате сериал «Сваты«, один из актеров которого становит угрозу для государства
Об этом в Politeka On-line заявил народный депутат от фракции «БПП» Григорий Шверк.
«Можно обсуждать, качественный ли этот закон, или нет, как должен действовать, могут ли быть исключения, но, если он есть, его надо выполнять. Так случилось, что закон применили к сериалу «Сваты» студии «Квартал 95». Все, что они делают и в кино, и на сцене, и на телевидении – обычно достаточно качественные продукты, которых стране не хватает. Но в этом конкретном случае они стали заложниками ситуации», — отметил он.
Шверк также уточнил, что запрет скандального телесериала не нарушает личных прав украинцев.
«Персонального запрета смотреть сериал «Сваты» нет. Никто не запрещает просматривать его в Интернете. Личные права людей не нарушены. Проблем в отношениях граждан и государства не будет. Когда говорим о прокатном удостоверении, речь идет о массовом прокате на телевидении или в кино», — подчеркнул парламентарий.
Полную версию интервью с Григорием Шверком вы можете прочитать здесь.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, Сваты, запрет, сериал
- В Украине на 25 лет запрещена охота на лосей
- Внимание! В Украине зелёнку и йод внесли в список запрещённых препаратов
- "Нельзя так издеваться над людьми в 21-м веке! Нас взяли в рабство", - работники отжатых у Ахметова предприятий Донбасса в панике - главари "ДНР" запретили им покидать пределы "республики"
- ТВ по-новому: что ждет украинского зрителя (видео)
- В Украине могут запретить некачественное молоко
- Пограничники не пустили в Украину митрополита РПЦ МП Илариона
- В оккупированном Луганске часть города осталась без воды и отопления12:48
- Штаб АТО: Прошедшие сутки на Донбассе отметились ухудшением ситуации, ВСУ понесли потери08:30
- Проблема века решена: украинец изобрел съедобный полиэтилен07:17
- Прифронтовая Авдеевка превратилась в Голливуд21:50
- Центры "на колесах" от МВД посетят в декабре шесть населенных пунктов Донетчины21:29
- Жебрівський мріє відкрити в Краматорську найкращий військовий ліцей в Україні21:12
- В ОРЛО из-под завала извлекли горняка20:35
- В Бахмуте переселенцев лишили газа: видеорепортаж20:27
- Губернатор Донеччини: Ми не влаштовуємо облав, як в інших областях20:11
- Властей Донетчины атаковали?19:57
- Запрет «Сватов»: раскрыты подводные камни закона13:00
- В оккупированном Луганске часть города осталась без воды и отопления12:48
- Чикаго в Белой Церкви: вооруженный налет на ювелирный магазин с убийством охранника12:30
- Украине нужна быстрая перезагрузка системы управления — Левочкин 12:18
- «Укрзализныця» будет продавать билеты в страны ЕС через интернет12:13
- Макмастер: Пришло время для жесткого разговора с Россией11:55
- Вот это деньжищи: Сколько потеряет Зеленский на запрете «Сватов»11:40
- НАБУ и ГПУ будут "мирить" в США: Чалый рассказал, кто приедет11:30
- Генерал США: Новое вторжение РФ в Украину возможно предотвратить11:18
- Названы имена первых биткоиновых миллиардеров11:00
- Смартфоны тормозят развитие речи у детей - ученые10:42
- Косметологи поделились полезными советами по уходу за губами зимой09:25
- Як попередити зимові травми?08:17
- Кошки или собаки: ученые выяснили кто умнее07:46
- Украинцам посоветовали, как сберечь здоровье при резком потеплении зимой22:25
- Как сбить температуру без таблеток: безвредные способы21:49
- От какого алкоголя человек становится агрессивным?18:15
- Как зависимость от интернета и смартфонов влияет на химический состав мозга14:47
- Кошка или собака? Зоологи узнали, кто умнее09:15
- Дельфины оказались изобретателями наркотиков08:33
- Горловку заполонили "странные военные"
- Новые штрафы для украинцев: “попасть на деньги” можно в собственном дворе
- Новые главари «ЛНР» кинули Захарченко, - эксперт
- Операция "Верхнеторецкое": что случилось на самом деле
- Британцы в шоке от того, что увидели на Донбассе
- ВАЖНО! Украинских водителей ждет неприятный сюрприз
- Зеленский удивил видеозаявлением по запрету «Сватов»: «Мы отказываемся»
- Кремль придумал для ОРДЛО новый проект
- Соцсети: у Донецка – бои, был слышен сильный взрыв
- "Каратели" в Гладосово: правда от местной жительницы