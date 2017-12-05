- В Раде хотят ввести закон, запрещающий отрицание российской агрессии с наказанием до 5 лет тюрьмы08:40
- "Минималка" от президента: сколько украинцы получат на руки и какие есть нюансы08:11
- Глава Мининфраструктуры: украинцам незачем ездить в Россию08:01
- В оккупированный Россией Крым приплывают корабли стран Африки: названы государства, которые до сих пор сотрудничают с РФ, нарушая законы07:15
- Украинцы смогут увидеть метеоритный дождь22:17
- В «Л/ДНР» боевики арестовали четырех российских военных21:55
- В Мариуполь прибыла 308-я автоколонна Гуманитарного штаба21:38
- ВНО в 2018 году: какие сюрпризы приготовили выпускникам21:20
- Блокада NewsOne меняет формат: что происходит под зданием телеканала21:00
- Пенсионерка стала бездомной после похода в магазин20:40
Глава Мининфраструктуры: украинцам незачем ездить в Россию
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что Украине необходимо прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией. - Я исхожу с того, что нам незачем ездить в Россию… На данный момент есть поезда, которые ездят в Москву, и я надеюсь, что Укрзализныця пересмотрит свою политику, − отметил Омелян в комментарии РИА Новости, указав, что после прекращения авиасообщения между странами "небо на голову не упало".
Он согласился, что в РФ живут члены семей украинских граждан, однако отметил что "ездить туда не нужно".
- Опять же, пусть они приезжают в Украину, возвращаются в Украину… Мы будем вести разговор, безусловно, и с автобусными перевозчиками, которые организовывают много рейсов в ту строну. Нам необходимо убедить украинских граждан, что в Россию ездить нечего, − подчеркнул министр.
Напомним, запрет на полеты российских авиакомпаний и транзит военных грузов и грузов двойного назначения введен в Украине с октября 2015 года. В ответ на такие действия Москва ввела запрет на полеты украинских авиакомпаний в города России.
Иностранные авиакомпании после гибели MH-17 стараются не летать над Украиной, а россиянам это и вовсе запрещено.
Фактически два года небо над Украиной закрыто для полетов иностранных компаний. Сразу после катастрофы Боинга-777 Малазийских авиалиний большинство авиакомпаний отказались от транзитных полетов над нашей страной, предпочитая облетать ее.
За два года ситуация практически не изменилась. Если посмотреть на сайт Flightradar.com, который отслеживает передвижение всех самолетов, то получится, что лишь единицы иностранных компаний летят над Украиной. Чаще всего это чартеры или регулярные рейсы авиакомпании Turkish Airlines.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, Укрзализниця, самолеты, автобусы
- В "Укрзализныци" прокомментировали запуск Россией новой железной дороги в обход Украины: такой реакции Кремль точно не ожидал
- Полиция Москвы отпустила задержанного журналиста Цимбалюка
- "Российский народ предал нас - я не могу петь для оккупантов", - певица Приходько "размазала" украинских артистов, предательски гастролирующих по России во время войны на Донбассе
- В. Медведчук: Единственный способ сохранить территориальную целостность Украины - план по реинтеграции Донбасса
- В Украине запустят "новогодние" поезда: появился список
- РФ пытается "похитить" украинских исторических личностей
- Если будет «Минск-2», его снова подпишет Плотницкий 08:59
- Ситуация в Донецке и Луганске: новости, курс валют, цены на продукты, хроника событий 05.12.201708:29
- Боевики минируют Донбасс минами российского производства07:50
- "Один "двухсотый" больше никогда по украинской земле ходить не будет", - волонтер АТО Мысягин сообщил об истреблении сепаратиста, который в составе ДРГ шел на украинские позиции07:41
- Боевики устроили новые провокации на Донбассе07:31
- В «Л/ДНР» боевики арестовали четырех российских военных21:55
- В Мариуполь прибыла 308-я автоколонна Гуманитарного штаба21:38
- Бои на Светлодарской Дуге: ДРГ боевиков убегала с места схватки, оставив на поле боя раненных20:24
- ООН выделит помощь для 2, 3млн.жителей Донбасса18:55
- Тымчук сообщил о подготовке в «ЛНР» массовой пропаганды среди молодежи на подконтрольной Украине территории15:15
- Если будет «Минск-2», его снова подпишет Плотницкий 08:59
- На МКС приготовили "космическую пиццу" (ВИДЕО)08:50
- В Раде хотят ввести закон, запрещающий отрицание российской агрессии с наказанием до 5 лет тюрьмы08:40
- Ситуация в Донецке и Луганске: новости, курс валют, цены на продукты, хроника событий 05.12.201708:29
- "Минималка" от президента: сколько украинцы получат на руки и какие есть нюансы08:11
- Глава Мининфраструктуры: украинцам незачем ездить в Россию08:01
- Боевики минируют Донбасс минами российского производства07:50
- "Один "двухсотый" больше никогда по украинской земле ходить не будет", - волонтер АТО Мысягин сообщил об истреблении сепаратиста, который в составе ДРГ шел на украинские позиции07:41
- Боевики устроили новые провокации на Донбассе07:31
- В оккупированный Россией Крым приплывают корабли стран Африки: названы государства, которые до сих пор сотрудничают с РФ, нарушая законы07:15
- Как научиться засыпать за одну минуту19:25
- Когда больным в стационарах Украины не будут давать список лекарств18:20
- Лечение простуды в разных странах: народные рецепты17:10
- Нехватка каких продуктов провоцирует головную боль16:20
- Как избежать неудач? Приметы-предостережения на каждый день13:19
- Смартфоны тормозят развитие речи у детей - ученые10:42
- Косметологи поделились полезными советами по уходу за губами зимой09:25
- Як попередити зимові травми?08:17
- Кошки или собаки: ученые выяснили кто умнее07:46
- Украинцам посоветовали, как сберечь здоровье при резком потеплении зимой22:25
- Горловку заполонили "странные военные"
- Операция "Верхнеторецкое": что случилось на самом деле
- Британцы в шоке от того, что увидели на Донбассе
- Кремль придумал для ОРДЛО новый проект
- Соцсети: у Донецка – бои, был слышен сильный взрыв
- Розенко сделал громкое заявление о пенсиях для переселенцев и жителей ОРДЛО
- "Каратели" в Гладосово: правда от местной жительницы
- Зарисовка из Донецка: как по больнице "ополченца" гоняли
- Новый главарь "ЛНР" выступил с заявлением о России
- Штурм линии разграничения: озвучены новые сведения