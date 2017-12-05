"Это только первый этап из того, что мы знаем", - Луценко рассказал о новом плане ФСБ "русская зима в Киеве"

05.12.2017 19:46

Генпрокуратура готовит ряд представлений на лишение неприкосновенности народных депутатов Верховной Рады, работающих на Кремль. Об этом заявил руководитель ГПУ Юрий Луценко, передает "Диалог.UA".

По его словам, российские спецслужбы разработали новый план под названием "русская зима в Киеве". Он направлен на то, чтобы уничтожить "постмайдановскую власть и привести к реваншу Януковича и его окружение". Генпрокурор подчеркнул, что для осуществления этих целей Кремль использует некоторых украинских нардепов. Однако о ком конкретно идет речь, Луценко пока не уточнил.

"Это только первый этап из разработанного ФСБ плана "русская зима в Киеве". И я не сомневаюсь, что приду в Верховную Раду с информацией, а возможно, и с представлениями на следующих украинских деятелей, которые за деньги Москвы пытаются уничтожить постмайдановскую власть и привести к реваншу Януковича и его окружение", - отметил Луценко.

Напомним ранее генпрокурор Юрий Луценко дал 24 часа всем соратникам лидера "Руху нових сил" Михаилу Саакашвили на то, чтобы проанализировать обнародованные в деле экс-президента Грузии записи и свернуть палаточный городок.