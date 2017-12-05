Как правительство планирует вернуть украинцам долги бывшего сбербанка

В последний день ноября в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 7349, в котором идет речь о возврате ранее накопленных украинцами средств на счетах бывшего сбербанка, сообщает zi.dn.ua/news

Но живыми деньгами (более 100 миллиардов гривень) правительству с народом не расплатиться, таких денег в бюджете на это нет. Поэтому предлагаются другие варианты возврата.

Можно на эти средства погасить долги за коммунальные услуги, купить необходимые для лечения лекарства. Можно оплатить обучение детей или внуков в высших учебных заведениях.

Еще один вариант – покупка энергоэффективного оборудования или материала для утепления домов или квартир.