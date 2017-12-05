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В Раде хотят ввести закон, запрещающий отрицание российской агрессии с наказанием до 5 лет тюрьмы
Нардеп заявил, что хочет правовым путем защитить информационное пространство от "мураевщины" Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко собирается зарегистрировать законопроект о дополнении Уголовного кодекса, предлагающий ввести уголовную ответственность до 5 лет за отрицание факта российской агрессии. Об этом Геращенко сообщил в Facebook, передает 112-Украина.
"Для того, чтобы защитить информационное пространство Украины от "мураевщины" и использовать силу закона, я сегодня подписал законопроект о дополнении Уголовного кодекса Украины статьей 442-1, которой предлагаю ввести уголовную ответственность (до 5 лет лишения свободы) за публичное отрицание факта военной агрессии Российской Федерации против Украины. Завтра этот законопроект я зарегистрирую в Верховной Раде и предлагаю внести его в повестку дня", - написал Геращенко.
Геращенко добавил, что сейчас выступления, отрицающие факт российской агрессии, не наказуемы по законодательству.
"Неоднократно Мураев и ему подобные публично отрицают факт российской агрессии, называют ситуацию с оккупацией части Донбасса Россией "гражданской войной", в точности выполняя таким образом темники российской пропаганды. С точки зрения закона такие выступления Мураева и ему подобных не наказуемы. Они прикрываются свободой слова и плюрализмом мнений. Да, действительно, статья 34 Конституция Украины гарантирует свободу мысли и слова, право на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Однако, эта же статья предусматривает возможность ограничения законом, в интересах национальной безопасности, территориальной целостности, общественной морали", - заявил Геращенко.
Как сообщалось, ранее владелец канала нардеп Евгений Мураев в программе "Украинский формат" назвал Революцию достоинства "государственным переворотом". Эти слова возмутили присутствующих в студии народных депутатов, которые ушли из эфира.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, агрессия, МВД, Конституция, Уголовный кодекс
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