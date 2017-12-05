В Украине запретили продажу сказок об Илье Муромце и богатырях

05.12.2017 18:26

Илья Муромец и Соловей-разбойник останутся в памяти лишь у нынешних поколений. Запретить к продаже книги «Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях», а также книгу «Богатырские русские сказки» постановил комитет по телевидению и радиовещанию. Об этом сообщается на сайте Госкомтелерадио, а также на ресурсе Вести.

Из постановления видно, что запрет касается ООО «Форс Украина», которая поставляла книги. Оба издания на русском языке, и издаются в России.

Илья Муромец - былинный герой древнерусского эпоса. Действия в книге происходят в Киеве, именно туда отправился богатырь, чтобы передать Соловья-разбойника киевскому князю Владимиру.

По мнению некоторых исследователей, а также русского православия, Илья Муромец был прототипом реальной исторической фигуры, а именно силача из Мурома по прозвищу «Чоботок». Он принял монашество в Киево-Печерской лавре под именем Илия, и причислен к лику святых с 1643 года как «преподобный Илия Муромец». В настоящее время в Лавре покоятся его мощи.

В Украине составлением списка книг, попадающих под запрет ввоза в страну из РФ, занимается экспертный совет при комитете Гостелекомрадио.