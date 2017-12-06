- Порошенко: В резерве Украина имеет 135 тысяч воинов, армия получит 86 млрд грн16:50
- Донецкой области грозит экологическая катастрофа16:37
- Бюджетна ніч: стало відомо про «критичний момент»16:20
- Керченский мост достанется Киеву, - российский политик15:48
- Порошенко пообещал воевавшим в АТО одноразовую выплату до 5 тысяч гривен15:32
- Грип косить українців: де найбільше хворіють15:15
- Я шокирован и ошеломлен: Порошенко прокомментировал ситуацию с Саакашвили14:58
- НБУ анонсировал введение е-гривны: интересные детали14:40
- В «ЛНР» катастрофа с выплатой зарплат и остановкой заводов: Тымчук рассказал о плачевной ситуации на «отжатых» у Украины предприятиях Донбасса14:25
- Пожилой мариупольчанке выплатили часть пенсии сувенирными купюрами14:05
Керченский мост достанется Киеву, - российский политик
Власти Украины зря так много выражают недовольства относительно строительства в Керченском проливе моста (Керченского моста), о чем заявил бывший депутат Государственной думы России, известный оппозиционный политик Российской Федерации Илья Пономарев в интервью «Обозревателю».
Как информирует replyua.net, по мнению политика, не стоит возмущаться по поводу возведения сооружения в Керченском проливе, ведь после того, как аннексированный Россией Крымский полуостров будут освобожден, Украина может рассчитывать как минимум на половину этого моста.
По словам Ильи Пономарева, переворот в террористической «Луганской народной республике» застал Кремль врасплох, из-за чего Москве пришлось срочно восстанавливать там ситуацию. Украине же, в свою очередь, как отметил российский оппозиционер, стоит очень внимательно этот опыт изучить, чтобы в дальнейшем использовать его для возврата в состав государства оккупированных Россией территорий. «На договоренностях, достигнутых в Минске, уже давно пора ставить крест, а вот Будапештский меморандум, как раз наоборот, необходимо внести в повестку дня», - подчеркнул российский политик.
Теги: Донбасс, Киев, Крым, Керченский пролив
- "Кругом враги! Все данные будут неизбежно слиты "Миротворцу"!” - подполковник "ЛНР" рассказал, как ГУР передает данные "ихтамнетов" Киеву
- Песков: Украина важна для России
- К захваченному парламенту Крыма прорвались пророссийские активисты
- Информационная война: в столице за ложь отключили российские телеканалы (ВИДЕО)
- Советница Януковича призналась оппозиции в любви: "Я здесь как рыба в воде" (ВИДЕО)
- Эмоциональное послание россиянам от Айдера Муждабаева
- Донецкой области грозит экологическая катастрофа16:37
- Порошенко пообещал воевавшим в АТО одноразовую выплату до 5 тысяч гривен15:32
- В «ЛНР» катастрофа с выплатой зарплат и остановкой заводов: Тымчук рассказал о плачевной ситуации на «отжатых» у Украины предприятиях Донбасса14:25
- Пожилой мариупольчанке выплатили часть пенсии сувенирными купюрами14:05
- ВАЖНО! ООН с марта прекратит помощь Донбассу10:24
- Масштабный обмен пленными: в «ЛНР» сделали резонансное заявление07:36
- В местах компактного проживания переселенцев отсутствует отопление и растут тарифы22:31
- На Луганщине украинские военные попали под плотный минометный огонь у Майского и Новозвановки20:04
- ВСУ и террористы должны отвести силы в районе Станицы Луганской - Олифер рассказала подробности переговоров в Минске18:46
- Реинтеграция Донбасса в состав Украины: Ходаковский заявил о возвращении "ДНР" к первоначальному плану18:04
- Порошенко: В резерве Украина имеет 135 тысяч воинов, армия получит 86 млрд грн16:50
- Донецкой области грозит экологическая катастрофа16:37
- Бюджетна ніч: стало відомо про «критичний момент»16:20
- Зимний сезон: полезные продукты для здорового рациона16:02
- Керченский мост достанется Киеву, - российский политик15:48
- Порошенко пообещал воевавшим в АТО одноразовую выплату до 5 тысяч гривен15:32
- Грип косить українців: де найбільше хворіють15:15
- Я шокирован и ошеломлен: Порошенко прокомментировал ситуацию с Саакашвили14:58
- НБУ анонсировал введение е-гривны: интересные детали14:40
- В «ЛНР» катастрофа с выплатой зарплат и остановкой заводов: Тымчук рассказал о плачевной ситуации на «отжатых» у Украины предприятиях Донбасса14:25
- Зимний сезон: полезные продукты для здорового рациона16:02
- Неврологи: Сладкие и жирные продукты делают людей глупее10:58
- Почему кровоточивость десен смертельно опасна: ответ врачей09:28
- Что нужно знать о гормонах каждой женщине08:31
- Какому знаку Зодиака больше всего повезет в 2018 году07:28
- Употребление большого количества форели, сардин и селёдки защищает от слепоты - так показало исследование.09:48
- Как научиться засыпать за одну минуту19:25
- Когда больным в стационарах Украины не будут давать список лекарств18:20
- Лечение простуды в разных странах: народные рецепты17:10
- Нехватка каких продуктов провоцирует головную боль16:20
- Розенко сделал громкое заявление о пенсиях для переселенцев и жителей ОРДЛО
- Соцсети: у Донецка – бои, был слышен сильный взрыв
- Реинтеграция Донбасса в состав Украины: Ходаковский заявил о возвращении "ДНР" к первоначальному плану
- Зарисовка из Донецка: как по больнице "ополченца" гоняли
- Россия пойдет на уступки, а это уход из Донбасса и Крыма
- Штурм линии разграничения: озвучены новые сведения
- Воскресные очереди: соцсети сообщили о ситуации на донбасских КПВВ
- Пенсий и соцвыплат жителей оккупированного Донбасса лишила Россия
- Во время боя в районе Песок был ранен командир: опубликовано видео
- В какие дни в «ДНР» будут отдыхать на праздники