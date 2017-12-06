Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Керченский мост достанется Киеву, - российский политик

06.12.2017 15:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Керченский мост достанется Киеву, - российский политик

Власти Украины зря так много выражают недовольства относительно строительства в Керченском проливе моста (Керченского моста), о чем заявил бывший депутат Государственной думы России, известный оппозиционный политик Российской Федерации Илья Пономарев в интервью «Обозревателю».

Как информирует replyua.net, по мнению политика, не стоит возмущаться по поводу возведения сооружения в Керченском проливе, ведь после того, как аннексированный Россией Крымский полуостров будут освобожден, Украина может рассчитывать как минимум на половину этого моста. 

По словам Ильи Пономарева, переворот в террористической «Луганской народной республике» застал Кремль врасплох, из-за чего Москве пришлось срочно восстанавливать там ситуацию. Украине же, в свою очередь, как отметил российский оппозиционер, стоит очень внимательно этот опыт изучить, чтобы в дальнейшем использовать его для возврата в состав государства оккупированных Россией территорий. «На договоренностях, достигнутых в Минске, уже давно пора ставить крест, а вот Будапештский меморандум, как раз наоборот, необходимо внести в повестку дня», - подчеркнул российский политик. 



Теги: Донбасс, Киев, Крым, Керченский пролив
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх