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Когда в РФ уйдет последний украинский поезд
Вопрос прекращения железнодорожного сообщения между Украиной и Российской Федерацией будет решаться в следующем году
Об этом заявил и.о. председателя правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов на пресс-конференции.
«Сообщение между Украиной и Российской Федерацией на сегодня остается. Мы не вводим дополнительных преференций или скидок по этому направлению. Вопросы дальнейшего курсирования поездов в этом направлении будет решаться в течение следующего года», — сказал он.
Российская «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество РЖД) с 14 декабря 2014 года отменила движение своих поездов в Украину и еще несколько стран СНГ из-за «низкой рентабельности».
Напомним, в канун Нового Года администрация «Укрзализныци» решило побаловать себя дорогими презентами.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Россия, Донбасс, поезд
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