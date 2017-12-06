Кому биометрический паспорт выдадут бесплатно

06.12.2017 21:40

Есть два вида биометрических паспортов – биометрический паспорт внутреннего пользования (ID-карта) и заграничный биометрический паспорт. В получении заграничного биометрического паспорта нет ничего нового.



Его может получить каждый совершеннолетний гражданин Украины в порядке очереди. А вот внутренний биометрический паспорт (ID- карту) пока выдают не всем. В первую очередь ее могут и должны получить граждане Украины, которым исполнилось 14 лет.



Как нам рассказал заместитель начальника городского отдела миграционной службы Константиновки Андрей Воронин, этой категории граждан первые в их жизни паспорта выдают бесплатно в течение 20 дней.



Граждане, которым исполнилось 25 и 45 лет, могут вклеить фотографию в обычный паспорт, а могут получить ID–карту, заплатив за нее 279 гривень. Такое же право имеют и те, кто получает новый паспорт при смене фамилии или порче и утере обычного паспорта.





