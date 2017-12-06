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Саакашвили с боевиками захватил комитет Верховной Рады Украины, - ГПУ

06.12.2017 17:20
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Саакашвили с боевиками захватил комитет Верховной Рады Украины, - ГПУ

Председатель Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко сегодня, 6 декабря 2017 года с трибуны Рады рассказал о беспределе, который творил Саакашвили вместе со своими сторонниками на территории украинского парламента, о чем пишет replyua.net со ссылкой на УП.

Так, рассказывая подробности попытки задержания лидера «Рух нових сил» Михаила Саакашвили, Юрий Луценко заявил: «Сотрудники полиции сегодня пришли полностью на законных основаниях, чтобы задержать Саакашвили и доставить его к следователю. Однако он вместе с группой окруживших его боевиков захватили комитет Верховной Рады Украины, который находится на территории гостиницы «Киев», выбили дверь, выбросили работника УГО оттуда, который охранял государственное помещение, а потом изволили отдыхать там».

При этом Луценко не уточнил, о каком именно комитете идет речь. По его словам, по данному факту было начато уголовное производство. Луценко подчеркнул: «Мы имеем терпение. Веревочка сколько бы не вилась, а ведь все равно она к следователю приведет. Это произойдет однозначно». В это же время чиновник отметил, что в настоящее время вопросом задержания Михаила Саакашвили занимается полиция и Служба безопасности Украины. Руководитель ГПУ подчеркнул: «Что с Саакашвили будет дальше, зависит только от него самого». 

 

Источник: http://replyua.net 



Теги: Донбасс, Верховная Рада, Саакашвили
 
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