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«Украина может лишиться безвиза из-за Луценко»: Шабунин прокомментировал конфликт НАБУ и ГПУ
В интервью одному из интернет-изданий Виталий Шабунин, занимающий должность главы Центра противодействия коррупции, заявил, что Европейский союз, приняв решение об отмене виз для украинских граждан, внес изменение в правила, которые, в частности, касаются его приостановления, передает replyua.net.
«На протяжение семи лет в Брюсселе оценивают, не было ли отката в реформах, которые принимались как часть плановой либерализации. И одним из таких условий было создание антикоррупционного бюро, и не просто создание, а его эффективность, независимость и не препятствование ему работать. Прозвучавшее вчера заявление – это четкий сигнал о том, что если Луценко не остановится в своем желании, в своих попытках уничтожить НАБУ, то ЕС сможет этот механизм применить», — говорит Шабунин.
Он выразил мнение, что таким образом главный прокурор страны хочет лишить украинцев безвиза. «Я знаю, что он заинтересован в уничтожении антикоррупционеров, но такой ценой! Существует красная линия, которую переступает Луценко. То есть, если генпрокурор и другие остановятся, или мы серьезно рискуем, что механизм про остановку безвиза будет применен. Это весьма однозначное заявление ЕС, достаточно четкое и однозначное, такое же, как и вчерашнее заявление Госдепа», — уверен Шабунин.
Теги: Украина, Донбасс, Луценко, безвизовый режим
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