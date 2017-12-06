Украинцев ждет незапланированный новогодний отпуск

06.12.2017 18:47

Стало известно, сколько дней украинцы будут отдыхать на зимние праздники, пишет Политека.

В этом году жителям Украины чрезвычайно повезло — с конца декабря по начало января они смогут отдыхать десять дней.

Впервые в этом году выходным днем стало католическое Рождество – 25 декабря. Поэтому 23-25 декабря у украинцев будет длинный уикенд.

Затем все будут отдыхать три выходных дня будут с 30 декабря по 1 января включительно.

Рождество 7 января в 2018 году приходится на воскресенье, поэтому понедельник 8 января также будет нерабочим днем. То есть выходные в Украине продлятся три дня подряд: с 6 по 8 января.

Отметим, что школьники будут отдыхать в январе 17 дней. Новогодние каникулы в 2018 году продлятся с 23 декабря 2017 по 9 января 2018 года.

Источник: https://from-ua.com