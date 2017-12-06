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В «ЛНР» катастрофа с выплатой зарплат и остановкой заводов: Тымчук рассказал о плачевной ситуации на «отжатых» у Украины предприятиях Донбасса

06.12.2017 14:25
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На территории оккупированного Донбасса продолжает усугубляться социальная напряженность из-за больших долгов по зарплате перед работниками заводов, которые «власти» «ЛНР» решили «национализировать» весной нынешнего года.

Информацию об этом на собственной странице сообщил координатор группы «ИС» Дмитрий Тымчук, передает «Диалог».

Он сообщил, что на «отжатых» у Украины заводах происходят систематические закрытия недавно действующих производственных мощностей наряду с увеличением задолженностей по зарплатам.  Часть предприятий уволила рабочих полностью.

Тымчук отметил, что на 5 крупных луганских заводах происходит сокращение штата, а людей переводят на однодневную рабочую неделю.

Так, на «Луганском трубном заводе» люди не получают зарплату с января 2017 года, а «Луганский патронный завод» вовсе остановлен.  Оборудование части заводов вывезли в Россию.

 

Источник: http://lugradar.net 



Теги: Донбасс, катастрофа, ЛНР, Тымчук, заводы
 
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