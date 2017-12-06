- Венгрия выдвинула ультиматум Украине по НАТО21:20
- Защитники Украины: Воздушные разведчики, боевой «Батя» и женщина-снайпер20:55
- Саакашвили дал старт вече у Рады на котором объявит «план действий»20:49
- Военные АТО предупредили об очередной подлости террористов20:14
- Заметки из прифронтового блокнота: В прятки с тридцатым калибром попытался сыграть наш корреспондент19:57
- Силы АТО выдавливают оккупантов и держат удар19:40
- Ложка дегтя: Чем грозит украинцам повышение минималки19:20
- В Ровенской области изъяли более тонны янтаря, стоимостью 10 миллионов19:00
- Украинцев ждет незапланированный новогодний отпуск18:47
- Антикоррупционный комитет ВРУ проголосовал за отставку Егора Соболева18:33
Венгрия выдвинула ультиматум Украине по НАТО
Если Киев отменит закон, Венгрия снова станет самым громким сторонником его европейских и евроатлантических устремлений
Принятый Украиной закон "Об образовании" нарушил обязательства страны не только перед Европейским союзом, но и перед НАТО, для возобновления сотрудничества с Альянсом украинские власти должны отозвать закон. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече в Брюсселе с другими главами МИД стран-членов НАТО, передает пресс-служба венгерского МИДа.
"Проигнорировав права меньшинств и приняв новый закон "Об образовании",Украина не только нарушила обязательства перед ЕС, но и перед НАТО… Если для Украины важно восстановить сотрудничество с НАТО, ей придется отказаться от закона об образовании", – заявил Сийярто.
Он также заявил, что Венгрия не желает жертвовать интересами венгров Закарпатья ради геополитических игр.
"Не Венгрия, а Украина создали эту ситуацию. Если Киев отменит закон, Венгрия снова станет самым громким сторонником его европейских и евроатлантических устремлений", – сказал Петер Сийярто.
Напомним, страны НАТО жестко ответили на попытки Венгрии заблокировать сотрудничество Альянса с Украиной.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, Венгрия, НАТО
- Долг по зарплате в Украине вырос. Донецк и Харьков лидируют
- Доллар укрепился из-за ядерных испытаний
- В Украине на 4,4% выросла средняя зарплата
- С 5 по 10 января произойдёт подтверждение сниженной цены газа в 268,5 долларов
- ДНР пугает мир: не признаете нас, будут "серьезные последствия"
- Украина попала в десятку худших экономик мира - МВФ
- Военные АТО предупредили об очередной подлости террористов20:14
- Заметки из прифронтового блокнота: В прятки с тридцатым калибром попытался сыграть наш корреспондент19:57
- Силы АТО выдавливают оккупантов и держат удар19:40
- Донецкой области грозит экологическая катастрофа16:37
- Порошенко пообещал воевавшим в АТО одноразовую выплату до 5 тысяч гривен15:32
- В «ЛНР» катастрофа с выплатой зарплат и остановкой заводов: Тымчук рассказал о плачевной ситуации на «отжатых» у Украины предприятиях Донбасса14:25
- Пожилой мариупольчанке выплатили часть пенсии сувенирными купюрами14:05
- ВАЖНО! ООН с марта прекратит помощь Донбассу10:24
- Масштабный обмен пленными: в «ЛНР» сделали резонансное заявление07:36
- В местах компактного проживания переселенцев отсутствует отопление и растут тарифы22:31
- Венгрия выдвинула ультиматум Украине по НАТО21:20
- Защитники Украины: Воздушные разведчики, боевой «Батя» и женщина-снайпер20:55
- Саакашвили дал старт вече у Рады на котором объявит «план действий»20:49
- По окружению Путина готовится новый удар, озвучена точная дата20:32
- Военные АТО предупредили об очередной подлости террористов20:14
- Заметки из прифронтового блокнота: В прятки с тридцатым калибром попытался сыграть наш корреспондент19:57
- Силы АТО выдавливают оккупантов и держат удар19:40
- Ложка дегтя: Чем грозит украинцам повышение минималки19:20
- В Ровенской области изъяли более тонны янтаря, стоимостью 10 миллионов19:00
- Украинцев ждет незапланированный новогодний отпуск18:47
- Защитники Украины: Воздушные разведчики, боевой «Батя» и женщина-снайпер20:55
- Почему нельзя делать вечернюю пробежку по городу – ответ ученых17:55
- Зимний сезон: полезные продукты для здорового рациона16:02
- Неврологи: Сладкие и жирные продукты делают людей глупее10:58
- Почему кровоточивость десен смертельно опасна: ответ врачей09:28
- Что нужно знать о гормонах каждой женщине08:31
- Какому знаку Зодиака больше всего повезет в 2018 году07:28
- Употребление большого количества форели, сардин и селёдки защищает от слепоты - так показало исследование.09:48
- Как научиться засыпать за одну минуту19:25
- Когда больным в стационарах Украины не будут давать список лекарств18:20
- Розенко сделал громкое заявление о пенсиях для переселенцев и жителей ОРДЛО
- Соцсети: у Донецка – бои, был слышен сильный взрыв
- Реинтеграция Донбасса в состав Украины: Ходаковский заявил о возвращении "ДНР" к первоначальному плану
- Зарисовка из Донецка: как по больнице "ополченца" гоняли
- Россия пойдет на уступки, а это уход из Донбасса и Крыма
- Штурм линии разграничения: озвучены новые сведения
- Воскресные очереди: соцсети сообщили о ситуации на донбасских КПВВ
- Пенсий и соцвыплат жителей оккупированного Донбасса лишила Россия
- В какие дни в «ДНР» будут отдыхать на праздники
- Во время боя в районе Песок был ранен командир: опубликовано видео