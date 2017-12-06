ВОТ ЭТО ДЕНЬЖИЩИ! Новогодние тарифы украинских звезд

06.12.2017 11:15

В СМИ появились данные о том, что за 40-60 минут выступления знаменитости шоу-бизнеса возьмут от 68 тысяч гривен до 1,9 млн. гривен. Наиболее дорогими звездами в этом плане являются Настя Каменских, Светлана Лобода, Вера Брежнева, Тина Кароль и Олег Винник.



Гонорар такой дорогой артистки как Вера Брежнева, к примеру, составит 1,9 млн. гривен. Кроме того, тем, кто захочет насладиться ее голосом и закажет выступление певицы, нужно будет обеспечить ее перелет из Москвы, где сейчас проживает знаменитость, - пишет Обозреватель.



На втором месте по ценовой политике Светлана Лобода, ее концерт обойдется в 1,7 млн. гривен. На третьей ступени Настя Каменских. По некоторой информации певица запросит за свой концерт 1,3 млн гривен.



Тем, кто закажет на новогодний корпоратив выступление Тины Кароль, нужно будет выложить 940 тысяч гривен. Олег Винник будет стоить немного дешевле – 845 тыс. грн. Monatik и Макс Барских в уходящем году подняли свои гонорары до 840 тыс. гривен. Выступление Андрея Данилка, в программе которого задействованы еще 16 человек, выльется в 835 тысяч гривен.

По информации, большинство звезд предпочитают оплату своих выступлений наличными, при этом 50% стоимости требуют отдать предварительно.

Автор статьи: Наталья Марченко, журналист

Источник: http://zi.dn.ua