Ажиотаж вокруг попыток "убить" НАБУ: в Раде пошли на попятную после жесткого заявления США

07.12.2017 07:46

Скандальный законопроект, который по заявлениям некоторых украинских политиков, должен был "убить" НАБУ, снят с повестки дня Верховной Рады. Об этом заявил народный депутат Мустафа Найем на своей странице в Facebook, передает apostrophe.ua.

"Они отступили. Законопроект, дававший парламенту право единоличного увольнения главы НАБУ, САП и членов НАЗК снят с повестки дня и НЕ будет рассматриваться Верховной радой. Секретариаты парламентских фракций уже получили обновлённую повестку дня, в которой нет проекта №7362", - написал он.

Найем также отметил, что законопроект удалось снять с повестки дня благодаря "трезвости некоторых политиков, реакции общественности, СМИ и личных контактов активистов в международных организациях".

Напомним, бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам Украины, России и Евразии Майкл Карпентер заявил, что в случае отставки главы НАБУ Артема Сытника и главы Антикоррупционного комитета Рады Егора Соболева, он будет рекомендовать уменьшить все типы помощи Украине.

Отметим, европейская служба внешних действий во вторник, 5 декабря, распространила заявление за подписью спикера Майи Косьянчич о ситуации в сфере борьбы с коррупцией в Украине. В заявлении Евросоюз впервые четко занял сторону НАБУ в конфликте между украинскими правоохранительными органами и положил вину за обострение на Генеральную прокуратуру.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил о том, что работа агентов НАБУ нарушает закон, что вызвало жесткую реакцию соцсетей.