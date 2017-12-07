Киев не исключен: генерал назвал направление главного удара РФ по Украине

07.12.2017 08:27

Действия противника на Светлодарской дуге и ряде других участков линии разграничения на востоке Украины призваны отвлечь силы и средства украинской армии от направления главного удара. Такое мнение "Обозревателю" высказал генерал-полковник в отставке, бывший начальник Генерального штаба ВСУ, бывший первый заместитель министра обороны Украины Анатолий Лопата.

Комментируя последнюю активизацию в районе Светлодарской дуги, генерал признал: "Прежде всего, этот участок выгоден противнику для осуществления подобного рода провокаций. Он выбирается не случайно – к этому подходят профессионально". Он добавил, что "этим участком мог бы быть любой участок, где бы можно было нанести максимальное поражение противнику".

"В течение долгого времени мы наблюдаем, что именно на этих участках демонстрируется наибольшая активность войск противной стороны, но это не значит, что демонстрация этих устремлений является основной целью", - подчеркнул Лопата.

Он убежден в том, что "эта демонстрация отвлекает силы и средства Вооруженных Сил Украины, их военное руководство от истинных намерений противной стороны". "Отражая удары на этих участках, ВСУ должны готовиться к более масштабным действиям на других участках", - предупредил генерал.

По его оценкам, "самым опасным направлением было и остается мариупольское". Кроме того, "нельзя исключать и столицу Украины", поскольку "планы могут быть гораздо масштабнее". "Их интересует, прежде всего, вся Украина, а частные действия на отдельных участках – это не то".

"Мы должны быть готовы к тому, что на всей линии соприкосновения с пророссийскими сепаратистами могут быть те или другие провокации, однако основной удар может быть в совершенно другом направлении. Мы должны быть готовы к противодействию другого масштаба", - убежден Лопата.