Лавров разразился новой истерикой по Украине

07.12.2017 16:19

Российский министр считает, что вокруг СЦКК на Донбассе сложилась опасная ситуация. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что якобы украинская сторона ставит в "невыносимые условия" российских офицеров в Совместном центре контроля и координации на Донбассе, ложь которых ранее разоблачили украинские военные. Об этом он сказал во время выступления на заседании Совета министров ОБСЕ в Вене, передает segodnya.ua.

Он считает, что Украина пытается прекратить работу СЦКК.

"Опасная ситуация сложилась вокруг и Совместного центра контроля и координации. Украинская сторона, конкретно лично президент Украины Порошенко, выступил в 2014 году инициатором создания такого Центра, сегодня делает все, чтобы поставить российских офицеров в его составе в невыносимые условия, выдвигая в их адрес неприемлемые, невыполнимые требования, то есть, по сути, добивается того, чтобы Центр прекратил свое существование. Вся ответственность за это, ляжет, конечно же, на украинские власти", – сказал Лавров.

Напомним, в октябре прошлого года в Минобороны России заявили, что СБУ готовится арестовать российских офицеров СЦКК. В ведомстве сообщили, что военнослужащих РФ якобы подозревают в шпионаже.

В свою очередь в СБУ ответили России на заявления о якобы готовящемся аресте российских офицеров СЦКК, назвав эту информацию российского оборонного ведомства фейком и провокацией.