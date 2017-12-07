Ощадбанк сообщил об изменении в графике работы 16-17 декабря

07.12.2017 15:39

Отделения Ощадбанка не будут работать 16 и 17 декабря. Об этом сообщает пресс-служба банка, передает zi.dn.ua.

Изменения в графике коснутся только части сети отделений, обычно работающих по выходным. Сообщается, что в субботу и воскресенье банкоматы и терминалы работать будут. Деньги на картах также будут доступны для операций. Но временное ограничение может коснуться онлайн-сервиса «Ощад 24/7».

Банк советует совершить все срочные операции до 15 декабря. С понедельника 18 декабря работа всех отделений будет восстановлена.