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Ощадбанк сообщил об изменении в графике работы 16-17 декабря
07.12.2017 15:39
Отделения Ощадбанка не будут работать 16 и 17 декабря. Об этом сообщает пресс-служба банка, передает zi.dn.ua.
Изменения в графике коснутся только части сети отделений, обычно работающих по выходным. Сообщается, что в субботу и воскресенье банкоматы и терминалы работать будут. Деньги на картах также будут доступны для операций. Но временное ограничение может коснуться онлайн-сервиса «Ощад 24/7».
Банк советует совершить все срочные операции до 15 декабря. С понедельника 18 декабря работа всех отделений будет восстановлена.
Теги: Украина, Донбасс, работа, банкомат, Ощадбанк, график, изменение, выходные
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