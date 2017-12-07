Убраться с украинской земли и компенсировать ущерб: Климкин напомнил России о ее минских обязательствах

07.12.2017 15:20

Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что неправильно говорить о возвращении к холодной войне, потому как Россией ведется настоящая война против Украины, Европы и ее ценностей. Об этом глава внешнеполитического ведомства Украины заявил на заседании Совета министров ОБСЕ в Вене, передает "Диалог.UA".

По словам Климкина, некоторые говорят о возврате к временам холодной войны, однако это неправильно. "Россия ведет настоящую войну против Украины, Европы и ее ценностей", - подчеркнул министр, уточнив, что ее ведут войска без опознавательных знаков, но при помощи танков и другого вооружения на территории Украины. Кроме того, Климкин уверен, что российской стороной война ведется гибридными способами, применяя дезинформацию, чтобы дестабилизировать западные демократии.

По его убеждению, мировое сообщество должно немедленно начать борьбу с такими вызовами. Министр заявил, что Россия должна заплатить компенсацию Украине за агрессию и ущерб. "Минскими обязательствами РФ оговорено прекращение огня, вывод войск с территории Украины и возвращение под контроль Киева госграницы. Она должна покинуть оккупированные территории и компенсировать ущерб, который она причинила украинцам, украинской земле и инфраструктуре", - напомнил Климкин.