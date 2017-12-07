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Украина может потерять правительственную помощь США в случае увольнения руководителей антикоррупционных ведомств - Карпентер
07.12.2017 10:14
Советник бывшего вице-президента США Джо Байдена Майкл Карпентер будет рекомендовать сократить правительственную помощь США Украине в случае, если Верховная Рада проголосует за увольнение председателя Антикоррупционного комитета и главы НАБУ, пишет Новое время.
"Если совет проголосует за увольнение председателя Антикоррупционного Комитета и председателя НАБУ, я буду рекомендовать сократить всю правительственную помощь США Украине, включая поддержку в сфере безопасности. Это позор", - написал Карпентер в Twitter.
Теги: Украина, США, Донбасс, потеря, поддержка
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