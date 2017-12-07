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Украинцам показали, что кладут в пельмени вместо мяса. ВИДЕО

07.12.2017 22:31
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Украинцам показали, что кладут в пельмени вместо мяса. ВИДЕО

Большинство людей отдают предпочтение полуфабрикатам, ведь это недорого, вкусно и не надо гчасами стоять у плиты. А вот что используют для начинки любимых вареников, пельменей и котлет знают далеко не все. Киевлянин решил показать, чем на самом деле недобросовестные производители кормят украинцев. На своей странице в Facebook Владимир Косенко показал, из чего состоит и сама начинка и поделился подробностями производства, которое просто шокировало пользователей, пишет Знай.

"Мой Брат работает на производстве всеми любимых пельменей, вареников и прочей вкуснятины, которую вы готовите на скорую руку. Поэтому мы и не покупаем эти продукты. Нет, не потому, что он таскает в рукаве пельмени, а потому, что все "мясо", которое содержится в таких продуктах - это обваливание. Обвалять мясо есть в т.ч. и в колбасах, сосисках и других мясосодержащих продуктах, которые стоят все деньги мира", - пишет киевлянин.

Покупателей конечно же привлекает цена товара и яркие упаковки, на которых производители печатают лица известных авторитетных людей, таким образом пытаясь показать, что им можно доверять. И конечно же в составе вы никогда не прочитаете правду, с какого же "мяса" на самом деле изготовлена начинка.
Технологии производства такой начинки не могут не шокировать.

"Это кости, шкуры, обрезанные тушки кур и прочей мертвечины, которые засовывают в специальный барабан (на подобии стиральной машины), он крутится, остатки того, что осталось на этих "продуктах" за счет ударов о стенки, отстает от костей и сваливается в некое подобие фарша из соединительных тканей, жира и прочих радостей", - добавил мужчина.

Смотрите все о полуфабрикатах:



Теги: Украина, Донбасс, производство, мясо, продукты, пельмени, начинка
 
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