- Порошенко предрек поражение "преступной российской агрессии"12:42
- Дипломатическая битва за Донбасс: состоялась Минская встреча в "нормандском формате"07:47
- Гендиректор АКХЗ пришел в гости к бывшему главному полицейскому Донетчины21:00
- Регистрация, штрафы и "донецкая" прописка: что нужно знать переселенцам20:00
- Важно для Донбасса: Парубий прояснил ситуацию с законом о деоккупации17:52
- Финансы для переселенцев: что заложили в бюджет на новый год17:21
- Страшные потери на фронте. Политиков просят прийти в себя11:12
- Аброськін: Люди на Донеччині ніколи не хотіли війни10:43
- В Мариуполе покарали сирийца за незаконное посещение Крыма09:45
- Волкер о действиях РФ: Они фактически предлагают оставить их войска на территории Донбасса07:27
Украинцам показали, что кладут в пельмени вместо мяса. ВИДЕО
Большинство людей отдают предпочтение полуфабрикатам, ведь это недорого, вкусно и не надо гчасами стоять у плиты. А вот что используют для начинки любимых вареников, пельменей и котлет знают далеко не все. Киевлянин решил показать, чем на самом деле недобросовестные производители кормят украинцев. На своей странице в Facebook Владимир Косенко показал, из чего состоит и сама начинка и поделился подробностями производства, которое просто шокировало пользователей, пишет Знай.
"Мой Брат работает на производстве всеми любимых пельменей, вареников и прочей вкуснятины, которую вы готовите на скорую руку. Поэтому мы и не покупаем эти продукты. Нет, не потому, что он таскает в рукаве пельмени, а потому, что все "мясо", которое содержится в таких продуктах - это обваливание. Обвалять мясо есть в т.ч. и в колбасах, сосисках и других мясосодержащих продуктах, которые стоят все деньги мира", - пишет киевлянин.
Покупателей конечно же привлекает цена товара и яркие упаковки, на которых производители печатают лица известных авторитетных людей, таким образом пытаясь показать, что им можно доверять. И конечно же в составе вы никогда не прочитаете правду, с какого же "мяса" на самом деле изготовлена начинка.
Технологии производства такой начинки не могут не шокировать.
"Это кости, шкуры, обрезанные тушки кур и прочей мертвечины, которые засовывают в специальный барабан (на подобии стиральной машины), он крутится, остатки того, что осталось на этих "продуктах" за счет ударов о стенки, отстает от костей и сваливается в некое подобие фарша из соединительных тканей, жира и прочих радостей", - добавил мужчина.
Смотрите все о полуфабрикатах:
Теги: Украина, Донбасс, производство, мясо, продукты, пельмени, начинка
- "Фосфорные мины" на Донецкой фильтровальной станции: всё стало ясно13:22
- Донецкое направление: влаг упорно стреляет у Авдеевки13:07
- Мотузяник озвучил хронологию обстрелов на Луганском направлении13:03
- Официально: в зоне АТО нет потерь и приняты контрмеры 12:57
- Порошенко предрек поражение "преступной российской агрессии"12:42
- Ситуация в зоне АТО: опубликована карта от 10 декабря12:34
- Соцсети: в сторону Курахово со стороны Донецка – огромные очереди12:06
- В Славянской оперзоне прятали гранату и скрывали причастность к боевикам12:00
- Отличные новости из зоны АТО: завтра открывается закрытый КПВВ11:50
- Соцсети: в Донецке "трусят" радиорынок "Маяк"11:37
- "Фосфорные мины" на Донецкой фильтровальной станции: всё стало ясно13:22
- Донецкое направление: влаг упорно стреляет у Авдеевки13:07
- Мотузяник озвучил хронологию обстрелов на Луганском направлении13:03
- Официально: в зоне АТО нет потерь и приняты контрмеры 12:57
- Порошенко предрек поражение "преступной российской агрессии"12:42
- Ситуация в зоне АТО: опубликована карта от 10 декабря12:34
- Соцсети: в сторону Курахово со стороны Донецка – огромные очереди12:06
- В Славянской оперзоне прятали гранату и скрывали причастность к боевикам12:00
- Отличные новости из зоны АТО: завтра открывается закрытый КПВВ11:50
- Соцсети: в Донецке "трусят" радиорынок "Маяк"11:37
- Диетологи объяснили, кому полезно есть фасоль13:40
- Пять фактов о пользе домашних животных10:10
- Здоровый ребенок — награда умным родителям09:47
- Защитники Украины: Воздушные разведчики, боевой «Батя» и женщина-снайпер20:55
- Почему нельзя делать вечернюю пробежку по городу – ответ ученых17:55
- Зимний сезон: полезные продукты для здорового рациона16:02
- Неврологи: Сладкие и жирные продукты делают людей глупее10:58
- Почему кровоточивость десен смертельно опасна: ответ врачей09:28
- Что нужно знать о гормонах каждой женщине08:31
- Какому знаку Зодиака больше всего повезет в 2018 году07:28
- Из зоны АТО пришли страшные вести
- В районе Верхнеторецкого грядет "большая кровь"
- Регистрация, штрафы и "донецкая" прописка: что нужно знать переселенцам
- В Донецке заклеймят дом, где жил и умер боевик "Моторола"
- Госдеп США обозначил приоритеты политики в Украине: Тиллерсон заявил, что хочет сделать с Донбассом
- Киев не исключен: генерал назвал направление главного удара РФ по Украине
- Ощадбанк сообщил об изменении в графике работы 16-17 декабря
- В Брюсселе подписали важное для Донбасса соглашение
- КПВВ "Станица Луганская": огромные очереди и важное объявление
- Как сегодня выглядит Донецкий железнодорожный вокзал