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Венгрия поставила Украине ультиматум по закону об образовании
Без отмены закона, Украина не сможет сотрудничать с НАТО, угрожают в Венгрии. Украина, приняв новый закон об образовании, нарушила обязательства перед НАТО, поэтому должна отозвать его. Об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в Брюсселе на встрече глав МИД стран НАТО, говорится в сообщении на сайте МИД Венгрии, передает korrespondent.net.
"Проигнорировав права меньшинств и приняв новый закон об образовании, Украина не только нарушила обязательства перед ЕС, но и перед НАТО", - считает министр.
Сийярто подчеркнул, что Венгрия не будет жертвовать интересами закарпатских венгров в одной геополитической игре. По его словам, Украина сама виновата в сложившейся ситуации, и если для нее важно возобновить сотрудничество с НАТО, то она должна отозвать закон об образовании.
"Если Киев отзовет закон, Венгрия снова станет наиболее громко высказываться в поддержку европейских и евроатлантических стремлений Украины", - пообещал министр.
Напомним, несогласие с политикой Венгрии по отношению к Украине высказали 11 стран НАТО.
Теги: Украина, Донбасс, закон, Европейский союз, образование, Венгрия, НАТО, МИД
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