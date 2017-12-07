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Венгрия поставила Украине ультиматум по закону об образовании

07.12.2017 08:46
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Венгрия поставила Украине ультиматум по закону об образовании

Без отмены закона, Украина не сможет сотрудничать с НАТО, угрожают в Венгрии. Украина, приняв новый закон об образовании, нарушила обязательства перед НАТО, поэтому должна отозвать его. Об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в Брюсселе на встрече глав МИД стран НАТО, говорится в сообщении на сайте МИД Венгрии, передает korrespondent.net.

"Проигнорировав права меньшинств и приняв новый закон об образовании, Украина не только нарушила обязательства перед ЕС, но и перед НАТО", - считает министр.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия не будет жертвовать интересами закарпатских венгров в одной геополитической игре. По его словам, Украина сама виновата в сложившейся ситуации, и если для нее важно возобновить сотрудничество с НАТО, то она должна отозвать закон об образовании.

"Если Киев отзовет закон, Венгрия снова станет наиболее громко высказываться в поддержку европейских и евроатлантических стремлений Украины", - пообещал министр.
Напомним, несогласие с политикой Венгрии по отношению к Украине высказали 11 стран НАТО.



Теги: Украина, Донбасс, закон, Европейский союз, образование, Венгрия, НАТО, МИД
 
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