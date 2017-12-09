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Бутусов: Американское влияние на силовые структуры в Украине стремительно растет
Журналист, редактор в "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил, что Рождественский прием у посла США в Украине показывает масштабы растущего американского влияния в политике и в силовых структурах.
"Кого только не было - пришли представители всех политических сил, включая Юрия Бойко из Оппозиционного блока, - пишет Юрий на своей странице в Фейсбуке. - Но особенно приятно и значимо отметить присутствие руководителей и представителей всех силовых структур Украины. Здесь все, с кем американцы сотрудничают, взаимодействуют и внедряют программы помощи: МО, НАБУ, САП, МВД, СБУ, Госпогранслужба, Нацполиция, Нацгвардия, Силы специальных операций ВСУ, спецназ полиции "Корд", Патрульная полиция, СНБО, Главное управление разведки Минобороны".
Бутусов подчеркивает: "Американское влияние на силовые структуры в Украине стремительно растет, и это самый важный и значимый признак неотвратимости изменений. Интеграция в западный мир продолжается с нарастающим темпом, и никакие политические маневры ничего не меняют. Американские дипломаты выступают модераторами заметных структурных изменений в Украине, быстро растет число офицеров и военнослужащих, которые получают опыт взаимодействия. А английский язык становится жизненно необходимым для строительства Украины будущего".
Журналист уверен, что американцы расширяют системное сотрудничество, и в 2018-м году будут реализованы новые, более глубокие проекты, включая "интересные сценарии военных маневров".
"Россия подкупала украинскую правящую верхушку участием в совместных коррупционных схемах. Американцы инвестируют во влияние, в создание новой структуры государства. Уровень взаимодействия США с украинскими государственными институтами несравнимо более глубокий и масштабный, - отмечает Бутусов. - В общем, с наступающим Рождеством, Украина вместе с союзниками продолжает развиваться и встраиваться в западную цивилизацию. Изменения уже необратимы, назад хода не будет, друзья нас не бросят, и мы идем не одни".
Теги: Украина, США, мир, силовики, геополитика
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