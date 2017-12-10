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Тука: "Те, кто требуют запретить в Украине Пушкина и Достоевского - это идиоты"
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, бывший губернатор Луганщины Георгий Тука во время чата на "Главреде" ответил на вопрос, правильно ли запрещать к показу в Украине фильмы с участием актеров, которые поддержали российскую агрессию против Украины.
"Считаю правильным запрещать выступать в Украине людям, отметившимися украинофобскими заявлениями. Если человек публично высказывает одобрение оккупации части территории моей державы, такому человеку тут делать нечего, - заявил Тука. - Насчет запрета фильмов/сериалов – у меня нет четкого представления, как тут действовать. Если взять, например, "Сваты", то там никакой политики нет, по крайней мере, я ее там не видел. То, что один из исполнителей поддержал аннексию Крыма - это очень плохо, но, с другой стороны, как отделить художественное творение от персоналий я не знаю. Если человек поддерживал Гитлера, но был прекрасным творцом? Давайте вспомним, как после победы в СССР фурор произвела демонстрация немецких трофейных фильмов. Я не специалист и отдам этот вопрос на откуп других людей. Но те, кто требуют запретить в Украине Пушкина и Достоевского - это идиоты. С тремя восклицательными знаками…"
Теги: Украина, запрет, культура, Георгий Тука, артисты
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