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Холодницкий предрекает «войну» на Украине
Соединенные Штаты и Госдеп в частности поддерживают антикоррупционные органы, которые действуют в Украине, но "очень недовольны" ситуацией, сложившейся между ГПУ, НАБУ и САП. Об этом в интервью "1+1" заявил глава САП Назар Холодницкий, передает 112-Украина.
"Первый месседж, который мы услышали в Госдепартаменте США - дословно - "мы вас поддерживаем на 1000%". Второе - что все конфликты должны решаться правовым путем", - отметил он.
"Третье - если есть преступные действия в действиях работников прокуратуры, они должны быть изучены следствием и направлены в суд или - закрыто производство. Так же если прокуроры САП или НАБУ совершили какие-то преступные действия, должны также нести ответственность - по результатам объективного и независимого следствия", - заявил Холодницкий.
На вопрос, будет ли "война" в результате противостояния между НАБУ, САП и ГПУ, Холодницкий заметил: "Если не будет решения конфликта, прогнозирую, что да - будет война, а жертвой, в результате, станет вся страна".
"Если антикоррупционные органы, которые должны работать исключительно в юридической сфере, будут "сниматься" по политическим мотивам, - это крах всей политической и антикоррупционной реформы точно", - подытожил Холодницкий.
Напомним, в НАБУ заявили о срыве спецоперации по выявлению коррупционных схем в миграционной службе после задержания сотрудника бюро, который работал под прикрытием, при попытке дать взятку. В Генпрокуратуре ответили заявлением, что сотрудники НАБУ не могли провоцировать чиновника на дачу взятки.
Ранее стало известно, что ГПУ провела обыск и сообщила о подозрении "агенту Екатерине". Ранее видео с ее участием публиковали в подтверждение причастности Розенблата и Полякова к "янтарному делу".
В действиях Розенблата ГПУ усматривает признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долл., в действиях Полякова – признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на сумму 7,5 тыс. долл. Этих депутатов подозревают в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение иных действий, связанных с добычей янтаря, в интересах компании-нерезидента.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, США, Донбасс, война, скандал
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