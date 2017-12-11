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От Донбасса до борьбы с коррупцией: Геращенко улетела в США и озвучила планы
Политик отметила обострение ситуации на Донбассе и надеется на завершение процесса по обмену пленными
Вице-спикер парламента Ирина Геращенко вылетела в США, где проведет ряд встреч и обсудит самые актуальные вопросы по Украине, в том числе, чтобы состоялся обмен пленными, в котором она принимает активное участие. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
По ее словам, планируется обсудить в США самые важные вопросы, начиная от ситуации на Донбассе и вплоть до мировых угроз для стран.
"На пару дней улетаю в США. Запланировано много встреч. Осознаю, что кроме ключевых тем безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе и в Крыму, работы "минских групп", ситуация с заложниками (даже в эти дни командировки будут дистанционно координировать наши с СБУ и другими структурами совместные действия по обмену пленными), будут и вопросы внутренней ситуации, работы ВР, борьбы с коррупцией. Обменяемся с партнерами мнениями по внешним и внутренним вызовам и угрозам", – написала Геращенко.
Она отметила обострение ситуации на Донбассе и отсутствие перемирия, которое боевики регулярно нарушают.
"Дай Бог, чтобы все сложилось и все наши усилия для освобождения заложников дали результат – это моя самая большая ответственность на ближайшие дни и недели", – подчеркнула политик.
Как заявлял президент Украины Петр Порошенко, Россия продолжает калечить жизни людей в Крыму и на Донбассе. Глава государства считает, что Кремль понесет ответственность за нарушения прав человека в Украине.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: США, Донбасс, коррупция, Геращенко
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