Порошенко анонсировал передачу армии Украины нового сверхмощного вооружения

11.12.2017 18:15

В своем «Фейсбуке» гарант Конституции Украины Петр Порошенко опубликовал анонс получения армией Украины на свой баланс новейшего вооружения отечественного производства, которое недавно успешно прошло полный цикл заводских испытаний – БТР-4МВ1.



В своем сообщении украинский лидер написал: «Эта сверхмощная машина модернизирована специалистами Государственного концерна «Укроборонпром» согласно последним тенденциям бронированной техники Североатлантического Альянса». Кроме того, Петр Порошенко отметил, что во время огневых испытаний эта бронемашина подтвердила способность уничтожать противника на максимальной дальности действия оружия, вне зависимости от времени суток и погодных условий.



Напомним, ранее издание уже сообщало, что государственный концерн «Укроборонпром» успешно провел и продемонстрировал обществу испытание разработанного и созданного по стандартам НАТО бронетранспортера БТР-4МВ1. Во время испытаний была успешно осуществлена целая серия огневых выстрелов по уничтожению условных целей.

Источник: http://replyua.net