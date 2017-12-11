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Скандальный закон: вслед за "Сватами" в Украине хотят запретить "Игру Престолов", "Викинги" и многое другое
Отечественные "киношники" возмущены – дескать, депутаты готовят украинскому зрителю медвежью услугу
В Украине хотят запретить фильмы, в создании которых принимали участие граждане России. Отечественные "киношники" возмущены – дескать, депутаты готовят украинскому зрителю медвежью услугу. Ведь под табу окажутся не только фильмы страны-агрессора, но и известные голливудские блокбастеры.
Так Владимир Зеленский высказался после запрета сериала "Сваты" в Украине. Слова шоумена готовы повторить украинские "киношники". А все из-за законопроекта номер 6623. Если Парламент его примет, то в Украине будет запрещен показ любого фильма, снятого при участии хотя бы одного гражданина государства-агрессора. Известный кинопродюсер Сергей Созановский уверен – репутация страны пострадает.
"Мы, скорее всего не увидим последнего сезона "Игр престолов", потому что, к сожалению, гражданин страны-агрессора играл в одной из серий. Мы, к сожалению, не увидим новый сезон "Викингов". К сожалению, мы лишимся документального фильма о Сенцове, потому что оператором этого фильма был гражданин страны-агрессора", - возмущается сооснователь FILM.UA Group Сергей Созановский.
Разделяют предостережения и в Украинской Киноассоциации.
"Прописано, что нельзя будет показывать на территории Украины любой продукт, который снят на территории России. Что это значит, что, например, фильм "Миссия невыполнима", или "Крепкий орешек", или "Трансформеры", часть которых снималась в России – также уже не могут выходить на нашем рынке. То есть мы лишим нашего зрителя большого количества классики и новых фильмов", – прокомментировала исполнительный директор Украинской Киноассоциации Виктория Ярмощук.
А вот кино- и телепродюсер Влад Ряшин уверен – если скандальный документ Рада все-таки примет, то это приведет к еще одной проблеме.
"Этот закон невозможно выполнить. Мы знаем массу людей, у которых есть гражданство нескольких стран. Как это проверить? То есть делать по каждому человеку, который работает над тем или иным продуктом официальный запрос куда? В погранслужбу, в МВС – куда?", – интересуется генеральный продюсер группы компаний Star Media Владислав Ряшин.
Обратились "киношники" в офис Омбудсмена. Там подтвердили – законопроект 6623 действительно вызывает вопросы.
Специалистами Секретариата Уполномоченного по правам человека осуществляется анализ указанного законопроекта, который содержит нормы, которые могут привести к негативным последствиям. В том числе и из-за неопределенности процедуры установления гражданства лиц, задействованных в создании фильмов и другой аудиовизуальной продукции.
Аналогичные замечания высказали и в Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады. В свою очередь, кинопродюсер Максим Асадчий уверен: принятие законопроекта 6623 не только ограничит украинского зрителя, но и сыграет на руку медиапиратам.
Законопроект 6623 – не первая попытка депутатов запретить всех российских актеров в Украине. Год назад похожую инициативу Рада провалила – документ расценили как нарушающий права человека.
Напомним, лидер студии "Квартал 95" Владимир Зеленский недавно обратился к поклонникам. На странице Зеленского в Facebook появилось видео, на котором он прокомментировал запрет популярного сериала.
Ранее мы сообщали, что служба безопасности Украины на три года запретила въезд в нашу страну российскому актеру Федору Добронравову в связи с тем, что он посещал оккупированный Крым.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, закон, Сваты, запрет, сериал, Игра престолов
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