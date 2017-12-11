- Будет горячо: ЛНР напророчили всплеск «фабрики ужасов»21:15
- За детьми в школах введут особый надзор: что изменится20:55
- В ВР пояснили, почему в Украине нужно ввести наказание за отрицание российской агрессии20:38
- Нацбанк оценил потери от блокады оккупированного Донбасса20:25
- Украина должна получить План действий по членству в НАТО20:10
- Вакарчук-президент: его идеи поддержал даже глава МИД Климкин. Может, и проголосует?19:48
- Терміново: в ГПУ заявили про «ліквідацію» Саакашвілі19:10
- На сколько в будущем году в Украине подорожают сигареты18:49
- Порошенко анонсировал передачу армии Украины нового сверхмощного вооружения18:15
- Узнайте, положена ли Вам денежная помощь от государства17:55
Украина должна получить План действий по членству в НАТО
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе отмечает, что Украина должна ставить вопрос получения Плана действий по членству в Организации Североатлантического договора (НАТО), несмотря на отсутствие консенсуса в Альянсе.
Как сообщает УНИАН, об этом она сказала во время панельной дискуссии, посвященной 20-летию особого партнерства Украины и НАТО. Она назвала законодательное закрепление цели о вступлении в Организацию Североатлантического договора (НАТО) главным достижением Украины на пути евроатлантической интеграции в 2017 году.
"Я думаю, что действительно 2017 год как с точки зрения европейской интеграции, так и с точки зрения евроатлантической интеграции для Украины, был выдающимся в нескольких стратегических моментах. Я бы начала с того, что, наверное, таким крупнейшим стратегическим достижением этого года является все-таки то, что мы в Украине, наконец, надеюсь окончательно оформили свое понимание того, что мы видим цели относительно сотрудничества Украины с НАТО. Они были определены уже в украинском законодательстве о стратегической цели Украины получить членство в Альянсе", - сказала Климпуш-Цинцадзе.
Она отметила, что общественная поддержка и поддержка политических элит относительно членства Украины совпадают, и это оформлено в юридическом контексте. "Я принадлежу к тем людям, которые считают, что политическое решение о членстве в НАТО Альянс принял в 2008 году. Он пообещал, что дальше уже министры иностранных дел должны работать над, когда же непосредственно перейти к предоставлению Плана действий по членству не как вознаграждения, а как обязательного очередного шага для того, чтобы работать над соответствием Украины стандартам НАТО. Я считаю, что сейчас нам активно нужно эту дискуссию все же разворачивать, несмотря на то, что особого аппетита дальше идти - консенсусного - со стороны Альянса мы не видим", - подчеркнула вице-премьер.
Источник: http://sprotyv.info
Теги: Украина, Донбасс, НАТО
- Донецкая область установила печальный рекорд
- Доллар укрепился из-за ядерных испытаний
- Регионы начали более активно покупать лицензионное программное обеспечение
- Львиная доля стоимости тарифов на ЖКХ идет на расходы ЖЭКов
- В России предложили заморозить украинский кредит
- Цена акций донецких предприятий падает
- Будет горячо: ЛНР напророчили всплеск «фабрики ужасов»21:15
- Нацбанк оценил потери от блокады оккупированного Донбасса20:25
- Боевики на полчаса обесточили Авдеевку16:45
- Победа сил АТО привела к неожиданнами последствиям: адская лотерея13:02
- В Донецкой области переселенцам построят дома12:47
- Тука: Россия готовится к уходу из Донбасса на своих условиях10:10
- Тука разложил по полочкам "переворот" в "ЛНР"21:27
- Первая электрозаправка в Покровске какое-то время будет работать бесплатно21:12
- Пушилин пояснил, когда освободят всех пленных20:51
- Открытие елок Донетчины: в Краматорске ждут почетных гостей20:35
- Будет горячо: ЛНР напророчили всплеск «фабрики ужасов»21:15
- За детьми в школах введут особый надзор: что изменится20:55
- В ВР пояснили, почему в Украине нужно ввести наказание за отрицание российской агрессии20:38
- Нацбанк оценил потери от блокады оккупированного Донбасса20:25
- Украина должна получить План действий по членству в НАТО20:10
- Ученые раскрыли связь недосыпания с алкоголизмом20:00
- Вакарчук-президент: его идеи поддержал даже глава МИД Климкин. Может, и проголосует?19:48
- Ученые выяснили, как собаки могут повлиять на ваше здоровье19:30
- Терміново: в ГПУ заявили про «ліквідацію» Саакашвілі19:10
- На сколько в будущем году в Украине подорожают сигареты18:49
- Ученые раскрыли связь недосыпания с алкоголизмом20:00
- Ученые выяснили, как собаки могут повлиять на ваше здоровье19:30
- Як позбутись посічених кінчиків волосся?16:00
- Названо эффективное "домашнее" средство для очистки сосудов14:20
- Ученые нашли способ есть и худеть10:30
- Какие аптечные препараты может заменить алоэ вера08:20
- Диетологи объяснили, кому полезно есть фасоль13:40
- Пять фактов о пользе домашних животных10:10
- Здоровый ребенок — награда умным родителям09:47
- Защитники Украины: Воздушные разведчики, боевой «Батя» и женщина-снайпер20:55
- Из зоны АТО пришли страшные вести
- Регистрация, штрафы и "донецкая" прописка: что нужно знать переселенцам
- В районе Верхнеторецкого грядет "большая кровь"
- Соцсети: в Донецке "трусят" радиорынок "Маяк"
- В Донецке заклеймят дом, где жил и умер боевик "Моторола"
- В Брюсселе подписали важное для Донбасса соглашение
- Соцсети: в сторону Курахово со стороны Донецка – огромные очереди
- Победа сил АТО привела к неожиданнами последствиям: адская лотерея
- КПВВ "Станица Луганская": огромные очереди и важное объявление
- Цены в Донецке: опубликован мониторинг цен на продтовары