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Украина должна получить План действий по членству в НАТО

11.12.2017 20:10
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Украина должна получить План действий по членству в НАТО

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе отмечает, что Украина должна ставить вопрос получения Плана действий по членству в Организации Североатлантического договора (НАТО), несмотря на отсутствие консенсуса в Альянсе.

Как сообщает УНИАН, об этом она сказала во время панельной дискуссии, посвященной 20-летию особого партнерства Украины и НАТО. Она назвала законодательное закрепление цели о вступлении в Организацию Североатлантического договора (НАТО) главным достижением Украины на пути евроатлантической интеграции в 2017 году.

"Я думаю, что действительно 2017 год как с точки зрения европейской интеграции, так и с точки зрения евроатлантической интеграции для Украины, был выдающимся в нескольких стратегических моментах. Я бы начала с того, что, наверное, таким крупнейшим стратегическим достижением этого года является все-таки то, что мы в Украине, наконец, надеюсь окончательно оформили свое понимание того, что мы видим цели относительно сотрудничества Украины с НАТО. Они были определены уже в украинском законодательстве о стратегической цели Украины получить членство в Альянсе", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Она отметила, что общественная поддержка и поддержка политических элит относительно членства Украины совпадают, и это оформлено в юридическом контексте. "Я принадлежу к тем людям, которые считают, что политическое решение о членстве в НАТО Альянс принял в 2008 году. Он пообещал, что дальше уже министры иностранных дел должны работать над, когда же непосредственно перейти к предоставлению Плана действий по членству не как вознаграждения, а как обязательного очередного шага для того, чтобы работать над соответствием Украины стандартам НАТО. Я считаю, что сейчас нам активно нужно эту дискуссию все же разворачивать, несмотря на то, что особого аппетита дальше идти - консенсусного - со стороны Альянса мы не видим", - подчеркнула вице-премьер.

 

Источник: http://sprotyv.info 



Теги: Украина, Донбасс, НАТО
 
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