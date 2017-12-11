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В Украину больше не будут ездить пассажирские поезда из России
Компания Российские железные дороги с понедельника, 11 декабря, полностью перевела пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный обход Украины. Об этом сообщил директор РЖД по перевозкам Дмитрий Пегов, передает РИА Новости.
До этого российские поезда, следующие на юг страны, проезжали небольшой участок по территории Украины.
Ранее министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что все поезда пустят обход Украины до конца 2017 года. По его словам, всего на участок переключатся 62 пары пассажирских и 30 пар грузовых поездов.
Напомним, двухпутную электрифицированную линию начали строить на участке Журавка-Миллерово еще в 2014 году. Это так называемый железнодорожный обход Украины. Стоимость строительства железной дороги в обход Украины оценивалась приблизительно в 56 миллиардов рублей. Новая железная дорога длиной 137 километров проходит полностью по территории России (по Воронежской и Ростовской областям).
Железная дорога Журавка-Миллерово стала частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем.
Как сообщалось ранее, новый график движения поездов в Украине начал действовать с 10 декабря, в котором появились 10 новых поездов. Изменения также коснутся стран СНГ, Балтии и ЕС.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, поезда
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