Все завершилось провалом: Стрелков рассказал о поставленных задачах Путина

11.12.2017 11:02

В интервью изданию The Insider экс-глава донецких террористов Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что три года назад Российская Федерация, используя диверсантов, могла без особых трудностей взять под свой контроль большую часть украинской территории и создать «Новороссию», которая бы стала частью России, передает replyua.net.



«Я думаю, что было всего два сценария, которые по сегодняшний день актуальны. Буквально два сценария: в первую очередь – это победа, даже если она тяжелая или кровавая, или невыгодная с экономической точки зрения, или тоже кровавая, тоже тяжелое и катастрофическое для всего: и для режима, и для экономики, и для народа. С моей точки зрения, Путин допустил очень большую ошибку, что он попытался именно заморозить ситуацию», - рассказал террорист. Стрелков отметил, что в 2014 году Киев не надо было брать, нужно было захватить Днепропетровскую и Харьковскую области.



«Я считаю, что могло произойти все: Путин мог пройти от Харькова до Одессы, создать действительно «Новороссию», без которой Киев воевать бы не смог физически. У него не осталось бы энергии, производящейся в Днепропетровской области, без единственного крупного порта (Одесского), без Харьковского танкового завода и без тяжелой промышленности», - рассказал Стрелков.